Titular incontestabil, Delorge a marcat de trei ori și a oferit trei pase decisive în cele 13 partide disputate în campionat. Mai mult, echipa sa are un parcurs perfect până acum, cu 12 victorii și o remiză. UNA Strassen este lider, cu 37 de puncte, și are un golaveraj de 26-4.

După experiențe în Belgia, Olanda și Germania, belgianul Kino Delorge (28 de ani) a ajuns în vara lui 2026 la FC UNA Strassen , în Luxemburg, iar cifrele sale sunt mai degrabă de atacant.

Astăzi, de la ora 17:00, formația belgianului întâlnește Swift Hesperange, în etapa a 14-a. Adversara ocupă ultimul loc, fără niciun punct după 13 runde.

Delorge are amintiri neplăcute de la Dinamo

Belgianul a ajuns în Ștefan cel Mare în vara lui 2018, la insistențele lui Florin Bratu. A rezistat însă doar câteva luni. După eliminarea lui Dinamo din Cupa României în fața celor de la Csikszereda, Delorge a ratat de două ori același penalty, iar contractul său a fost reziliat a doua zi.

Cornel Dinu l-a criticat dur la vremea respectivă: „S-a demonstrat încă o dată că această glumă de fotbalist care e Delorge nu are ce să caute într-o echipă profesionistă. Pe ăsta îl scoți din țară, îi dai pașaportul, «du-te, tată, lasă-ne»”, spunea legenda dinamovistă.

Nici Mircea Rednic n-a avut milă de stoper: „Maniera în care bați penalty… Sau neputința. Bă, să-ți mai dea încă o șansă și nici atunci să nu dai gol… Nu mai vorbesc cum a jucat tot meciul. Un jucător străin care nu e în stare să dea trei pase. Nu știu la Kino ăsta câte penalty-uri ar trebui să aibă ca să reușească să dea și el un gol”, spunea tehnicianul, după meci.