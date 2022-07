Urmând un model patentat în străinătate, Rapid a devenit prima echipă din România care şi-a scos la licitaţie denumirea stadionului. Dacă totul decurge bine, la finalul lunii stadionul Giuleşti va purta numele unui sponsor.

"Ofertele se pot depune până la sfârşitul lunii iulie şi tot atunci se va lua şi decizia referitoare la firma câştigătoare", a declarat Bogdan Vasiliu, preşedinte CS Rapid.

În plus, se doreşte ca în perioadele de pauză competiţională pe arena din Giuleşti să se organizeze şi alte evenimente.

"Avem un departament care se ocupă de acest subiect, să aducă evenimente. Suntem în discuţii avansate cu diverşi producători de mari evenimente pe care încercăm să-i aducem pe Giuleşti să facă un concert sau un festival în funcţie de necesităţile lor", a explicat Vasiliu.

De asemenea, după mulţi ani, baza Pro Rapid a reintrat în posesia Clubului Sportiv Rapid.

Baza Pro Rapid, din nou în patrimoniul CS Rapid: ”Vrem și acolo un standard ridicat de calitate”

"Ne bucurăm că baza Pro Rapid a revenit clubului nostru. Vrem şi acolo să aducem un standard ridicat de calitate şi de a reda publicului şi suporterilor rapidişti", a afirmat Bogdan Vasiliu.

Nici campioanele României la handbal nu au fost uitate. Ele vor juca în întrecerea internă într-o sală modernizată, iar planurile sunt chiar mai mari decât atât: se doreşte demararea proiectului pentru construcţia unei noi săli Polivalente.

Chiar dacă actuala sală a fost modernizată, se ştie sigur că în Liga Campionilor handbalistele nu vor putea juca decât în sala Polivalentă, loc pe care trebuie să-l împartă cu celelalte două echipe bucureştene din competiţie, CSM (feminin) şi Dinamo (masculin).

"Este o întreagă telenovelă. Şi noi şi cei de la CSM şi cei de la Dinamo ne batem pe Polivalentă. Numai acolo se pot desfăşura meciuri în Champions League în Bucureşti, din păcate. Sper ca până la finalul săptămânii să avem o soluţie astfel încât toate cele trei echipe să poată beneficia de sala Polivalentă", a explicat Bogdan Vasiliu, potrivit News.ro.

Conducătorul clubului giuleştean vrea ca exemplul handbalistelor, care au cucerit titlul naţional, să fie urmat şi de celelalte secţii: "Cum a crescut handbalul, aşa trebuie să crească toate sporturile. Organic, normal, bine. La handbal am forţat creşterea. Am reuşit în doar 3 ani să ajungem din liga a doua pe prima poziţie. Sunt oameni profesionişti cei care conduc secţiile de handbal, baschet şi de volei, am mare încredere în ei că vor urma handbalul în ceea ce priveşte performanţa".

În ceea ce priveşte echipa masculină de polo pe apă, despre care se spunea că se va desfiinţa, Bogdan Vasiliu a spus că totul a fost o "furtună într-un pahar cu apă".

"Echipa de polo masculin are deja contracte semnate cu jucători. Nu se desfiinţează, a fost o discuţie puţin prostească. Lucrurile sunt foarte clare. Echipa de polo masculin va face din nou istorie cum a făcut şi în trecut"