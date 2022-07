„Era primul transfer făcut!” Șumudică aștepta să îl vadă pe Denis Alibec la Rapid: „Știam când îi împușca pe ăia pe Counter Strike!”

Marius Șumudică (51 ani) a vorbit despre rezultatele Rapidului, dar și despre șansele giuleștenilor în lupta la titlu. Antrenorul care s-a înțeles recent cu Al-Raed a fost întrebat și despre transferurile făcute de Rapid, pe care nu le consideră a fi puternice pentru ca echipa lui Adrian Mutu să aibă șanse reale la titlu.

Șumudică aștepta să îl vadă pe Denis Alibec la Rapid: „Știam când îi împușca pe ăia pe Counter Strike!”



Tehnicianul a fost întrebat și despre atacantul pe care l-ar fi văzut potrivit la Rapid și a răspuns fără să stea pe gânduri că Denis Alibec s-ar fi potrivit. Mai mult, Șumudică l-a descris, în felul caracteristic, pe jucătorul pe care l-a pregătit în repetate rânduri, având cuvinte de laudă la adresa lui.

„Mă așteptam să îl ia pe Alibec, liber de contract, îl luam în minutul 1. Nu are nicio legătură că a dat rezultate cu mine, poate să dea și cu Mutu. Credeți că Mutu nu are cheia? Toți zicem că Șumudică a avut cheia la Alibec sau Hagi. Nu, Alibec, trebuie să știi ce să îi ceri și îți va da și ce să îi oferi. Asta e cheia la Alibec, să îi oferi ca să îți dea înapoi, dacă nu știi să îi oferi, nu îți va da niciodată înapoi.

Cu accidentările același lucru, la mine nu a fost accidentat. Eu am lucrat 2 ani și ceva cu el, doar o singură dată a avut o contractură musculară. Nu a fost accidentat, la mine a jucat, dar știam când să îl las mai ușor, știam când s-a jucat, i-a împușcat pe ăia pe Counter Strike sau cum se numește jocul ăla, știam când a mai fumat o țigară în plus, știam ce să fac cu el ca să dea maximum la joc.

Era primul transfer pe care îl făceam, mai ales că este liber de contract”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

Alibec, dorit de Dan Șucu la Rapid



Denis Alibec a rămas liber de contract după despărțirea de Kayserispor și a confirmat recent că s-a așezat la masa negocierilor cu echipa antrenată de Adrian Mutu.

"Am vorbit și cu cei de la Rapid! Da, dar mă gândesc că am jucat la Steaua. Și nu știu dacă aș putea suporta ideea ca lumea să mă considere un trădător. Mă iubesc mulți suporteri ai Stelei, încă fac poze cu mine, îmi strigă numele, n-am cum să trec peste asta. Am vorbit cu mulți rapidiști și au zis că n-au o problemă cu asta (n.r.: cu trecutul la FCSB). Dar așa simt eu. Cred că orice fotbalist din România și-ar dori să joace azi la Rapid. Are o atmosferă de vis", a declarat Denis Alibec, pentru Gsp.ro.