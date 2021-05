"Nu va pleca la FCSB, in niciun caz!" Transfer ratat pentru Gigi Becali! Jucatorul dorit de patron nu va semna cu FCSB 

FCSB vrea sa faca mutari importante pe piata transferurilor.

Dupa ce a reusit sa il transfere pe Andrei Cordea, Gigi Becali mai voia un fotbalist de la Clinceni, pe Mladen Jutric, fundasul de 25 de ani, transferat de echipa lui Ilie Poenaru in vara.

Cu toate astea, patronul s-a lovit de un refuz categoric din partea conducerii Clinceniului. Iulian Stoica, patronul si presedintele clubului a vorbit despre interesul ros-albastrilor pentru fotbalistul austriac.

"Nu stiu daca il vrea, dar ceea ce stiu sigur e ca Jutric mai are contract si ca nu va pleca de aici fara bani, ca in cazul Cordea. Si mai stiu ca sigur nu va pleca la FCSB, oriunde in alta parte, da, dar la FCSB nu, in niciun caz!", a declarat Iulian Stoica pentru Gazeta Sporturilor.

Sursa citata anunta ca pe urmele lui Jutric se afla si Rapidul, care a promovat in Liga 1 dupa 6 ani. Conducerea Clinceniului cere 150 000 de euro pentru transferul fundasului.