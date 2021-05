"De-aia nu a facut o cariera atat de mare! Trebuie sa ai personalitate!" Chiriches, criticat dur de Victor Becali! Ce l-a deranjat pe fostul impresar

Victor Becali este dezamagit de Vlad Chiriches.

Victor Becali a fost condamnat in martie 2014 la 4 ani si 8 luni de inchisoare, in "Dosarul Transferurilor", alaturi de George Copos, Ioan Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gica Popescu, Gigi Netoiu si Cristian Borcea. Inculpatii au fost acuzati de tranzactii ilegale la transferurile unor fotbalisti in strainatate, aducand un prejudiciu statului de 1.5 milioane de euro si peste 10 milioane de euro pentru patru cluburi de fotbal.

Cand fratii Becali au fost in spatele gratiilor, Pietro Chiodi, care era asistent la fima de impresariat, a profitat de aceasta situatie si a obtinut semnatura unor fotbalisti importanti care erau sub contract cu Victor si Ioan Becali. Printre aceste nume se numara si Vlad Chiriches, care se afla la Tottenham cand condamnarea a fost pronuntata. Impresarul nu l-a uitat pe capitanul nationalei Romaniei, declarand ca este dezamagit ca fotbalistul a renuntat la serviciile sale chiar cand era intr-un moment dificil al vietii.

"Sunt dezamagit de Chiriches. Chipciu, Grigore, Cristi Tanase, Rusescu, Bogdan Stancu, au ramas alaturi de noi, cu tot cu influentele de la club.

De-aia nu a facut o cariera atat de mare, ca fotbalist trebuie sa ai personalitate. Anuminte momente din viata nu poti sa le uiti, cand erai disperat, cand plangeai, si pe urma... Pe lumea asta daca nu ar fi uitare, ar fi mare nenorocire", a dezvaluit Victor Becali pentru ProSport.

Prima aventura a lui Chiriches in strainatate a fost in 2013, cand Spurs il cumpara de la FCSB pe 9.5 milioane de euro, transferul fiind manageriat de fratii Becali.