"Nu suntem nici betivi, nici hoti, nici violatori!" Primarul din Iasi se implica in scandalul momentului din Liga 1: anunta masuri drastice

Situatia tensionata de la Iasi se poate rezolva in aceasta saptamana.

Primarul Mihai Chirica anunta ca se va implica pentru a lamuri toate disensiunile care au creat un scandal fara precedent la Iasi in ultima perioada.

Totul a pornit de la o declaratie a lui Horia Sabo care a declarat ca daca nu se implica el la echipa, jucatorii si antrenorii erau "muritori de foame".

"Decizia trebuie luata saptamana aceasta! Foarte clar si foarte transant, intr-o maniera publica si fara niciun fel de ocolisuri. Sigur, nu toata lumea va fi multumita de decizii, unii vor spune ca e alba, altii ca e neagra, dar pana la urma pe noi ne intereseaza culoarea clubului, care trebuie sa ramana alb-albastru. La meciul cu FCSB, inainte de a merge la tribuna A m-am dus la tribuna B si am luat punctele de vedere ale celor care isi platesc an de an abonamentul la meci. După ce am luat pulsul, m-am intors la tribuna A si am spus 'asta e, oamenii vad lucrurile exact cum le vad si eu, prin urmare mergem pe directia pe care ei ne-au propus-o. Prin urmare, a venit momentul ca drumurile sa se desparta, eu nu mai vad o formula de convietuire intre tabara sustinuta de Adrian Ambrosie si cea condusa de Horia Sabo.

Am mai spus-o si o repet, pasarea pe limba ei piere. Exista o tendinta care s-a dezvoltat de-a lungul timpului ca aici in zona asta a Moldovei sau de la Milcov la deal oamenii sunt ori mai prosti, ori mai putin intelegatori cu fenomenul. De fiecare data apare cate un Guru care sa ne arate de unde vine lumina si cat de saraci si rupti in coate suntem noi si cat de betivi si violatori, cum spunea unul despre care nu se mai aude nimic acum. Eu vreau sa le fac un singur anunt, in calitate de edil. Avand in vedere ca imi pastrez de regula masura si nu vreau sa fac excese prin care sa-mi ridic la maximum capacitatea de a decide, am folosit un ton cat se poate de lejer si de politicos in acelasi timp. Nu suntem nici neam de betivi, nici de hoti, nici de rupti in coate, nici alte jigniri pe care am avut ocazia sa le aud. Sunt oameni mici si de la oameni mici nu te poti astepta la fapte mari. E o concluzie pe care nu mai vreau sa o completez cu nimic altceva", a declarat Mihai Chirica pentru Radio HIT.