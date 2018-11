POLI IASI - FCSB 1-2 | "Le-am facut un filmulet de 35 de secunde!" Ce le-a aratat Dica jucatorilor inaintea meciului + ce a spus despre conflictul Filip - Coman

Nicolae Dica s-a folosit de declaratiile razboinice ale lui Stoican pentru a-si motiva proprii jucatori.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Poli Iasi 1-2 FCSB | Nicolae Dica s-a bucurat enorm de victoria de la Iasi obtinuta dupa ce FCSB a fost condusa cu 1-0. Doua faze ale lui Man au intors rezultatul. Dica l-a laudat pe jucatorul cel mai promitator al echipei - antrenorul FCSB-ului nu a dat prea mare importanta incidentului din prima repriza intre FIlip si Coman.

"Un meci greu, stiam ca vom avea un meci greu, mereu am avut la Iasi. Stiam ca va fi un meci de lupta. Ei au jucat mai mult cu minge lunga, pe contraatac. Am incercat sa avem o posesie prelungita, am incercat sa verticalizam, am suferit in ultimii 20 de metri. Trebuia sa incercam mai multe faze individuale.



Ma bucur ca jucatorii au reactionat pozitiv dupa ce ne-au marcat, asta e lucru bun. Chiar le-am facut un filmulet de 35 de secunde cu declaratiile lui Flavius Stoican ca sa-i motivez si l-am aratat jucatori. La FCSB e mereu presiune.



Filip cred ca i-a reprosat ca nu a dat centrare, era normal. El a ales sa dea la poarta, Filip avea dreptate. Nu am vazut, se mai intampla la fotbal lucruri de acest fel. Eu spun sa-l lasam pe Man sa-si faca treaba la Steaua, in iarna cand va veni perioada de transferuri vom vedea. El a demonstrat de cand a venit la Steaua ca e un jucator de valoare, dar trebuie sa-si vada de joc ca mai are multe de demonstrat.



Probabil eram campioni daca reuseam sa castigam la Iasi, dar nu trebuie sa ne mai gandim la ce a fost, ci sa ne uitam la ce va fi in viitor. Reghecampf e un antrenor de valoare, a mai fost la Steaua. La cati antrenori au fost pana acum pe lista, unul in plus nu mai conteaza" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.