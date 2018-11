POLI IASI - FCSB 1-2 | Reactia lui Super-MAN dupa ce si-a salvat echipa la Iasi: "Aveam mare nevoie de gol!" Ce a spus despre oferte

FCSB s-a impus greu la Iasi si revine pe locul 2 in Liga 1.

Dennis Man a fost cel mai bun jucator al celor de la FCSB in partida cu Poli Iasi, reusind sa egaleze si apoi sa scoata penalty-ul care a adus victoria. Man reusise sa marcheze si in partida tur cu Iasi.

"Am intalnit o echipa foarte buna, pe teren propriu iti pun mari probleme. Ma bucur ca am reusit sa imi ajut echipa, aveam nevoie de gol, ma bucur ca am scos si penalty-ul. Imi priesc meciurile cu ei, dar nu tin eu cont de echipa adversa, incerc sa-mi ajut echipa. Ma bucur ca am reusit in aceasta seara, mergem acum mai departe.



Este normal ca dansul (Flavius Stoican) sa-i motiveze pe jucatori, aveau nevoie de cele 3 puncte.

(Despre ofertele din strainatate) De la meci la meci vreau sa cresc si am cat mai multe reusite si vom vedea pe viitor. Fiecare are dreptul la o parere, este problema lor ce vorbesc, eu imi vad de treaba, vreau sa arat pe teren ce pot.



Este o grupa foarte grea (cea de la Euro U21), ma asteptam la ceva mai usor. Dar am demonstrat ca putem pune probleme oricum, suntem un grup unit care poate pune probleme oricum" a spus Dennis Man la Digi Sport.