Poli Iasi 1-2 FCSB | Hagi s-a enervat si a intrat in direct dupa declaratiile lui Becali: "Il distruge pe Coman! N-a mai luat campionatul de 3 ani, a intrat in fibrilatii! Sa-i fie rusine"

Hagi a fost deranjat de declaratiile lui Becali si a intrat in direct pentru a-i raspunde!

Pe Hagi l-au suparat declaratiile lui Becali legate de Viitorul. Patronul FCSB a spus ca n-o vede pe Viitorul in lupta pentru titlu. Hagi crede ca Becali greseste si cu atacurile repetate la Florinel Coman, jucatorul pe care l-a vandut la FCSB cu 3 milioane de euro.

"E inadmisibil ca un patron sa vina la TV sa vorbeasca de alta echipa. Iese la TV si face diversiune, a intrat in fibrilatii. Se teme! Sa-i fie rusine! De ce vorbeste de echipa noastra? Am crezut ca-si vede de echipa lui, dar in seara asta a depasit masura. Cand Coman si cu Tanase sunt cei mai buni jucatori de la Steaua, de ce sa-i critici? Coman e golgeter la loturile nationale! Asa distrugi jucatori! Numai el le stie pe toate, denigreaza.

Nu eu raspund de Coman, dar nu se poate sa iesi si sa spui ce a zis el de cei mai buni jucatori de la Steaua. Nu se poate! Asta inseamna ca e alimentat cu ceva negativ ori n-a invatat nimic in 10 ani sau 15 ani de fotbal. Ai vazut ce a facut Viitorul si incepe sa-ti fie frica de el. Uita domnul Becali ca Viitorul ii are pe cei mai buni 3 tineri: Baluta, Dragus si Ianis. Sa nu uite ca n-a luat campionatul de 3 ani si ca CFR-ul e pe primul loc. Coman e un copil. Va dati seama cum se simte copilul asta cand se vorbeste asa?

Chiar daca el a gresit tu ce faci? Il vinzi public? Ai dat bani pe acest jucator pentru ca e campion al Romaniei, a luat titlul cu Viitorul, a facut diferenta. Nu stie sa-l aprecieze. Becali sa se gandeasca bine ce face. Daca vrea sa aiba succes. Daca nu... o sa mearga asa, sa-i critice pe ceilalti la TV", a spus Hagi la Digisport.