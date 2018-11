POLI IASI 1-2 FCSB | "Bai, Mbppeule, ba! N-ai mai dat un gol de 7 luni!" Becali, scos din sarite de Coman! A anuntat doua schimbari URGENTE in primul 11

Becali e nemultumit de randamentul lui Coman si il avertizeaza dupa declaratiile pe care le-a dat la conferinta de presa dinaintea meciului cu Poli Iasi.

Patronul FCSB crede ca 'Mbappe' nu va mai prinde primul 11 in urmatoarele jocuri.

"Nu-l critic pe Coman, dar constat niste lucruri. E copil, are 20 de ani. Mentalitatea asta de fotbalist... El zice ca echipele mari au un prim 11. Pai, el daca facem noi un prim 11 mai joaca el? Daca Steaua e echipa mare si facem noi un prim 11... mai joaca el? Ce mentalitate de fotbalist e asta? Bai, Mbappe-ule... Pai, in stanga, acolo, il bagam pe Teixeira si tu nu mai joci. N-a mai dat un gol de 7 luni Coman! Pe noi ne intereseaza sa scoatem bani din fotbal, asta e cel mai important lucru pentru noi. Eu am dat 3 milioane pe el si tre sa ne scoatem banii", a spus Becali la Digisport.

Oficialul ii va cere lui Dica sa-l mute pe Man in spatele varfului impins, convins de ceea ce a facut fotbalistul in repriza a doua a meciului de la Iasi.

"Concluzia dupa seara asta: Man o sa fie al doilea atacant. Eu o sa discut cu Dica si o sa-i spun ca poate Man ca al doilea atacant e cu 10 milioane in plus! Antrenorii trebuie sa faca asa cum zic eu! Asta e inspiratia si geniul lui Dica: l-a bagat pe Man acolo si l-a mutat pe Morutan in dreapta. Daca asa a facut Dica, inseamna ca acolo il vede. O sa vedem ce-o sa faca Florinel. Daca facem primul 11 cu Man al doilea varf, fata de Tanase si Teixeira nu-i mai bun. O sa stea ha, ha haaaaa Coman pe banca. Eu tin cont de ce zice Coman. Eu ascult de Coman, fac un prim 11. Si el e rezerva!", a spus Becali.

Fenerbahce n-are nicio sansa sa-l aduca pe ban. Turcii aveau de gand sa dea 3 milioane de euro. Becali cere de 10 ori mai mult.

"Nu poate Fenerbahce sa il ia pe Man, nu poate. La ora asta nu discut, daca vrea cineva, de la 30 de milioane in sus pentru Man. Poate exagerez, care e problema, n-am voie?", a comentat Becali.