POLI IASI 1-2 FCSB | "A vrut sa-mi faca GROAPA langa minge!" :)) GENIAL! Ce s-a intamplat cand Tanase se pregatea sa bata penalty

Florin Tanase i-a adus FCSB-ului victoria la Iasi dintr-un penalty obtinut de Man.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Atacantului nu i-a fost usor sa execute. :) Flores a incercat sa-l incurce chiar inainte sa suteze. Tanase asteapta acum pasii gresiti ai CFR-ului ca sa revina pe primul loc.

"A fost un meci greu, ne asteptam sa fie asa, Iasul are o echipa buna. Cand principala contracandidata la titlu castiga cu o zi inainte, e si mai multa presiune pe tine. Speram sa se incurce si sa revenim noi pe primul loc. Am urmarit declaratiile lui Flavius Stoican, stiam ca e un meci de lupta aici. Ne bucuram ca am castigat noi astazi. Flores a vrut sa faca groapa langa minge, dar am reusit sa dau gol", a spus Tanase la Digisport.