POLI IASI 1-2 FCSB | "Sa ne revenim, e doar un meci de fotbal! Toata lumea sa ridice capul din pamant!" Ce spune Stoican dupa infrangerea cu FCSB

Stoican e multumit de ceea ce a vazut la jucatorii sai in meciul cu FCSB.

Antrenorul Iasului crede ca Man a facut diferenta in favoarea FCSB. Stoican le-a cerut jucatorilor sa uite rezultatul din aceasta seara si sa se concentreze la jocul cu Sepsi, de vineri.

"Eram aproape de un rezultat bun. O actiune individuala a lui Dennis Man a facut sa fim egalati. E un fotbalist cu reale calitati, care-mi place foarte tare. E unul dintre cei mai talentati tineri din Romania. A venit acel penalty care ne-a costat. A fost un meci aprig. E important sa gandim pozitiv in continuare. Meritam mai mult ca echipa, ramane sa muncim in continuare. Vreau sa mentin o atmosfera placuta in vestiar, care sa dea entuziasm. Cand intram pe teren trebuie sa uitam toti.

Azi, daca eram mai atenti, puteam obtine mai mult. Trebuie sa demonstram ca putem fi dezinvolti si la meciurile oficiale, asa cum suntem la antrenamente. Le-am zis sa ridice capul din pamant, e doar un meci de fotbal. Jucatorii sufera si izbucnesc, dar si-au vazut doar de antrenamente, au incercat sa stea departe de scandaluri. I-am vazut pe jucatori, au avut determinare, au fost agresivi. Putem mai mult, ma gandesc la meciul de vineri cu Sepsi, cred ca putem obtine victoria", a spus Stoican la Digisport.