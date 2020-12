EXCLUSIV | "CFR e numarul 1 la capitolul asta!" Ce avantaj are CFR Cluj in lupta pentru titlu in fata celor de la FCSB si Craiova

Ionut Rada a comentat la Pro X lupta pentru titlu din acest sezon al Ligii 1.

Fostul fotbalist a vorbit despre lupta dintre CFR Cluj, Universitatea Craiova si FCSB pentru trofeul Ligii 1, atragand atentia asupra plusurilor si a minusurilor pe care le au cele trei echipe.

Rada considera ca CFR poate avea un usor avantaj in lupta pentru titlu, jucatorii stiind cum sa gestioneze presiunea din timpul jocului.

"Va fi un campionat frumos daca cele trei echipe vor continua asa si se vor bate pana in ultima etapa pentru titlu. E clar ca diferenta o face experienta si meciurile jucate sub presiune.

Am spus ca la CFR s-a terminat o generatie, dar vedem din nou o reactie a acestor jucatori. Ce s-a construit acolo este foarte important si se vede in meciurile tari din campionat. FCSB si Craiova au momente foarte bune, i-am vazut in meciurile din campionat, insa au momente in meciurile directe in care vedem slabiciunea celor doua echipe.

Poate Craiova si FCSB au jucatori la nivel mai bun decat cei de la CFR, dar ca joc, ca gestiune a momentului, a tensiunii, CFR Cluj este nr. 1. Ce este de apreciat la FCSB este ca joaca cu 5-6 jucatori sub 21 de ani si asta este un lucru foarte bun pentru fotbalul din Romania si pentru echipa nationala.

De cealalta parte, Craiova il are din nou la carma pe Corneliu Papura, care incearca sa-si continue munca. El cunoaste foarte bine academia de la club, stie ce jucatori are, iar jucatorii stiu ce isi doreste el, dar atat FCSB, cat si Craiova trebuie sa lucreze foarte mult, sunt usor dezorganizate in acest moment", a punctat Ionut Rada la Ora exacta in sport.