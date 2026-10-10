Motivul pentru care startul meciului FCSB - Oțelul a fost amânat
Pentru roș-albaștri va fi prima partidă cu Laurețiu Reghecampf pe bancă, după revenirea tehnicianului la echipa patronată de Gigi Becali.
Meciul era programat să înceapă la 21:30, însă va avea o întârziere de câteva minute. Motivul? Posturile care transmit meciul, au difuzat și meciul dintre Barcelona și Getafe. Pentru că jocul de pe Camp Nou s-a prelungit, arbitrul George Roman a fost nevoit să mai aștepte până când să fluiere startul jocului.
Echipele de start la FCSB - Oțelul
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, O. Arad – Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita
- Rezerve: M. Popa, Gnahore, Joao Paulo, D. Avram, Politic, Batubinsika, M. Toma, Radunovic, L. Stancu, Al. Stoian
- Antrenor: Laurențiu Reghecampf
- Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă - Sylla, Christopoulos, P. Iacob, M. Silva - A. Ciobanu, R. Brito, Pedro Nuno - Bordun, Correia, Patrick
- Rezerve: M. Contra, D Emilian Neicu, Zator, C. Olteanu, M. Frunză, Joao Paulino, Bălănică, Aftene, Dan Cristian Neicu
- Antrenor: Rui Duarte