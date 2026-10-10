Motivul pentru care startul meciului FCSB - Oțelul a fost amânat

Pentru roș-albaștri va fi prima partidă cu Laurețiu Reghecampf pe bancă, după revenirea tehnicianului la echipa patronată de Gigi Becali.

Meciul era programat să înceapă la 21:30, însă va avea o întârziere de câteva minute. Motivul? Posturile care transmit meciul, au difuzat și meciul dintre Barcelona și Getafe. Pentru că jocul de pe Camp Nou s-a prelungit, arbitrul George Roman a fost nevoit să mai aștepte până când să fluiere startul jocului.

Echipele de start la FCSB - Oțelul