Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Parma 3-0! Ce au avut de spus italienii despre antrenorul român

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Parma 3-0! Ce au avut de spus italienii despre antrenorul român Serie A
SPORT.RO
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Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu scorul de 3-0 în meciul cu Parma, fosta echipă a antrenorului român, în etapa a șasea din Serie A.

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Din articol

Nerazzurrii au rezolvat meciul încă din prima repriză. Sucic a deschis scorul în minutul 13, iar Hakan Calhanoglu a dublat avantajul lui Inter în minutul 18, când a transformat un penalty. Thuram a fost cel care a stabilit scorul final în minutul 31.

Interul lui Cristi Chivu, lăudat de italieni

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Cristi Chivu a primit nota șapte din partea jurnaliștilor Tutto Mercato. Italienii au remarcat faptul că echipa lui Cristi Chivu are soluții pentru orice situație și este greu de pus în dificultate de către adversarele din Serie A.

De altfel, jurnaliștii din ”Cizmă” au subliniat principala calitate a Interului lui Cristi Chivu: faptul că speculează orice greșeală a adversarei.

”Acest Inter are o gamă extrem de largă de soluții și, atunci când joacă într-un ritm ridicat, pare că nu are rival în Italia. Calitatea pe care echipa o etalează în această seară este, fără îndoială, cinismul: Parma face două greșeli și, după 18 minute, se vede condusă cu două goluri, fără să fi înțeles măcar ce s-a întâmplat”, au scris italienii în dreptul antrenorului român.

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