Patronul roș-albaștrilor a fost prezent pe Arena Națională și a discutat cu reporterii la ieșirea de pe stadion. Întrebat ce fotbaliști i-au plăcut, Becali i-a nominalizat pe Ricardo Pădurariu, Juri Cisotti și Karlo Muhar. În schimb, nu a avut aceeași reacție când a venit vorba despre Korenica și David Miculescu.

Gigi Becali și-a lăudat trei jucători după victoria cu Oțelul și pe doi i-a „urecheat”: „Hai, lasă-mă!”

„(n.r. - ce jucători i-au plăcut) Rici (n.r. - Ricardo Pădurariu), Cisotti, Muhar! Păi ce a făcut Korenica? Hai, lasă-mă! (n.r. - Muhar rămâne căpitan?) Mi-a spus Reghe... părerea mea e că e o idee extraordinară. De ce? Vede jocul, are personalitate, nu știu ce, și atunci a făcut bine. Păi pe cine să pună? Pe David Miculescu, care...”, a spus Gigi Becali.

Singurul gol al partidei cu Oțelul a fost marcat de Alexandru Stoian, în minutul 65, după o centrare a lui Valentin Crețu.

După această victorie, echipa lui Laurențiu Reghecampf ocupă locul 7, cu 15 puncte. Oțelul are 10 puncte și se află pe poziția a 14-a.

Pentru FCSB urmează deplasarea cu FC Voluntari, programată luni, 19 octombrie, nu mai devreme de ora 21:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.