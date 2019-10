Nu s-a stiut nimic pana acum! Talpan a luat 30 000 de euro de la Becali! Ce a facut cu banii

In afara frontului CSA vs FCSB, Florin Talpan a intrat si intr-o disputa legala individuala cu Gigi Becali.

Jignit de Becali in urma proceselor deschise impotriva FCSB, Talpan a castigat in istanta dreptul la despagubiri in valoare de 30 000 de euro! Cu banii luati de la patronul FCSB, Talpan si-a inchis un credit si a reusit sa-si faca mai multe depozite in valoare totala de 70 000 de lei. Conform Fanatik, Colonelul a folosit aproape 13 000 de euro pentru lichidarea creditului scadent in 2024, iar restul sumei primite de la Becali a fost impartita in 3 depozite bancare.

"In 2018 am castigat procesul cu Gigi Becali si am primit 30 000 de euro. Suma nu e trecuta in declaratia mea de avere? Probabil este o eroare materiala. Se poate rectifica oricand. Nu e nicio tragedie. Nu am nimic de ascuns. Daca imi doream sa ascund ceva, nu treceam acele depozite", a spus Talpan pentru sursa citata.

Tot Fanatik publica si salariul lumar al lui Talpan. Juristul ia de la CSA 8 113 lei pe luna. Anul trecut, a mai incasat 11 680 de lei norma de hrana si 6 207 lei pentru zilele de concediu neefectuat pe parcursul anului.