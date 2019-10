Becali a anuntat primul transfer al iernii la FCSB: "Nu avem unul care sa se ridice la pretentiile noastre!" Jucatorul care isi pierde postul dupa derby

Gigi Becali a tras concluziile dupa derby. FCSB si Dinamo au terminat la egalitate, scor 1-1, marea confruntare din play-out.

Patronul FCSB a sesizat doua probleme in echipa cu care vrea sa castige titlul. Nu are un atacant veritabil, iar Cristi Manea nu e jucatorul pe care il credea. Gigi Becali este de parere ca Vintila a gresit atunci cand l-a titularizat pe Manea in derby si il cere pe Cretu in primul "11".



"Nu avem un atacant care sa se ridice la pretentiile noastre. Gnohere are valoare, dar eu vreau un atacant ca Hora, insa unul care sa fie mai tehnic. Imi place genul lui Hora, unul care alearga, care se zbate si care face presiune pe adversar. Vintila a gresit cu Manea, ca e jucator de nationala, ca nu stiu ce...De acolo au venit problemele, de pe partea lui. Daca am fi jucat cu Cretu, castigam cu Dinamo", a declarat Becali la ProX.