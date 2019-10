Anuntul momentului: "Vin sa mai lupt cu Petrescu, Piturca si Hagi!" Mutu, raspuns FERM pentru Gigi Becali: "Nu-mi trebuie FCSB!"

Adrian Mutu se pregateste de o revenire in fotbalul romanesc. Ca antrenor, de aceasta data.

Mutu spune ca din sezonul viitor, cel mai probabil, va prelua un club din Liga 1 pentru a se duela cu Hagi, Petrescu sau Piturca. Mutu respinge din start ideea de a lucra cu Gigi Becali la FCSB.

"La anul vin acasa, ca-mi termin si licența Pro. Poate voi prelua si o echipa din Romania. Momentan am refuzat oferte din Romania pentru ca vreau sa-mi termin experienta din Arabia. Petrescu, Piturca si Hagi sunt cei mai puternici antrenori din Liga 1. Ar fi o onoare pentru mine sa joc împotriva lor. I-am urat bafta si lui Bogdan Arges Vintila pe banca lui FCSB. E un antrenor destul de bun din ce am auzit. Am o relatie buna cu Gigi Becali, dar in momentul asta nu-mi trebuie FCSB", a declarat Adrian Mutu la DigiSport.

Adrian Mutu s-a ocupat de conducerea tehnica a celor de la Voluntari in 2018 pentru o scurta perioada, apoi a trecut la Al Wahda unde antreneaza echipa de juniori din Abu Dhabi.