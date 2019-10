"A fost ceva straniu pentru mine!" Sumudica, surprins de propunerea lui Becali de a veni la FCSB

Marius Sumudica a revenit in Romania din moment ce campionatele sunt oprite pentru meciurile din preliminariile EURO.

Sumudica este unul dintre antrenorii romani importanti ai momentului, iar numele sau a fost vehiculat atat in ceea ce priveste nationala, cat si in cazul unor echipe de club importante. Sumudica a fost si pe lista lui Becali pentru a veni la FCSB dupa plecarea lui Teja.

Sumudica s-a declarat surprins de faptul ca atat conducerea FCSB, cat si o parte importanta a fanilor l-au dorit pe banca FCSB avand in vedere trecutul sau rapidist.

"Am fost onorat fiindca atat la un sondaj care s-a facut pentru FCSB am fost numarul 1. Este incredibil daca m-au ales cei de la FCSB, ca nu puteau sa ma voteze nici rapidistii si nici dinamovistii sa merg acolo. A fost ceva straniu pentru mine", a declarat Marius Sumudica la revenire in Romania.