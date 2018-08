"Nu puteam sa dominam Steaua cu om in minus, pregatisem meciul altfel". Reactia lui Gica Hagi dupa infrangerea 1-4 cu FCSB

Viitorul 1-4 FCSB.

Planurile lui Gica Hagi au fost date peste cap de eliminarea lui Ghita. Fundasul a fost eliminat in minutul 5 al partidei de la Ovidiu.

"Fiecare meci are momentele lui. Astazi, din pacate, s-a intamplat un lucru pe care nu l-am antrenat. E greu sa joci din minutul 5 cu om in minus impotriva Stelei, care are o echipa tehnica, cu jucatori foarte buni. Pregatisem meciul altfel", a declarat Hagi imediat dupa meci.

Hagi a laudat jocul formatiei lui Dica.

"Nu puteam sa dominam Steaua cu om in minus. E o infrangere usturatoare, dar cand lucrurile se intampla asa, nu ai ce face. Am avut un adversar bun, tehnic, iute, care joaca fotbal", a spus Hagi

Hagi si-a manifestat si supararea, dupa ce cuvintele sale pe seama subiectului naturalizarii lui Gnohere "au fost interpretate".

"Nu stiu daca va fi sezonul lui Florinel Coman, va las pe dumneavoastra. Orice as zice, se interpreteaza. De acum ii las pe altii sa vorbeasca despre fotbalul romanesc", a incheiat antrenorul Viitorului.

In urma acestei infrangeri, VIitorul cade pana pe locul 9, in spatele unor formatii precum Hermannstadt si Gaz Metan Medias.