Programat inițial duminică, derby-ul dintre Rapid și Dinamo va fi disputat sâmbătă, astfel că acum se poate juca pe Arena Națională.

În programarea inițială, FCSB ar fi jucat sâmbătă cu Metaloglobus pe Arena Națională, astfel că Rapid era nevoită să joace în Giulești cu Dinamo, deoarece nu se pot disputa două meciuri în 24 de ore pe cel mai mare stadion al țării.

Din acest motiv, Dinamo a fost nevoită să dispute meciul cu Petrolul (1-1) pe stadionul Arcul de Triumf, deoarece FCSB a jucat pe Arena Națională cu Fenerbahce cu 24 de ore în urmă.

Cum arată noul program al etapei cu numărul 28 din Superligă:

Vineri, 20 februarie

Ora 17.00 Oțelul Galați - UTA Arad

Ora 20.00 FC Botoșani - Universitatea Cluj

Sâmbătă, 21 februarie

Ora 18.00 CFR 1907 Cluj – Petrolul Ploiești

Ora 20.30 FC Rapid - Dinamo București

Duminică, 22 februarie

Ora 15.00 FC Argeș - Farul Constanța

Ora 20.00 Unirea Slobozia - Universitatea Craiova

Luni, 23 februarie

Ora 17.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Hermannstadt

Ora 20.00 FCSB - FC Metaloglobus București

Cu o etapă înainte de meciul direct, Rapid și Dinamo sunt la egalitate de puncte pe locurile doi și trei, cu câte 49 de puncte. Pe primul loc este Universitatea Craiova, cu un avantaj fragil, de doar un punct.

Rapid este, însă, pe locul doi, chiar dacă cele două echipe sunt la egalitate și la golaveraj (+17). Giuleștenii au, însă, mai multe goluri marcate decât rivala din ”Ștefan cel Mare”.