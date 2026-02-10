Spaniolii au vrut ca puștiul sud-american să prindă cât mai multe minute la cel mai înalt nivel, astfel că a fost trimis la Olympique Lyon până la finalul acestui sezon, unde face deja senzație.

După ce a impresionat într-un timp foarte scurt în Franța, Endrick și-a decis viitorul. Nu are nicio intenție de a rămâne la Lyon și după finalul acestui sezon, fiind hotărât să revină la Real Madrid, scrie FootMercato.

Endrick și-a decis viitorul! Vrea să revină la Real Madrid

Cel mai probabil, atacantul brazilian vrea să demonstreze că-și merită locul la echipa de pe ”Santiago Bernabeu”, unde nu a primit foarte multe minute.

Endrick a fost un transfer privit cu mult entuziasm de fanii lui Lyon, mai ales că brazilianul a confirmat într-un timp foarte scurt. în șase partide disputate în toate competițiile, acesta a reușit să înscrie de cinci ori și să ofere și o pasă decisivă.