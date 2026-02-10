Endrick și-a decis viitorul

Endrick și-a decis viitorul Ligue 1
În această iarnă, Real Madrid l-a trimis pe Endrick (19 ani) sub formă de împrumut la Olympique Lyon.

EndrickOlympique LyonReal Madrid
Spaniolii au vrut ca puștiul sud-american să prindă cât mai multe minute la cel mai înalt nivel, astfel că a fost trimis la Olympique Lyon până la finalul acestui sezon, unde face deja senzație.

După ce a impresionat într-un timp foarte scurt în Franța, Endrick și-a decis viitorul. Nu are nicio intenție de a rămâne la Lyon și după finalul acestui sezon, fiind hotărât să revină la Real Madrid, scrie FootMercato.

Endrick și-a decis viitorul! Vrea să revină la Real Madrid

Cel mai probabil, atacantul brazilian vrea să demonstreze că-și merită locul la echipa de pe ”Santiago Bernabeu”, unde nu a primit foarte multe minute.

Endrick a fost un transfer privit cu mult entuziasm de fanii lui Lyon, mai ales că brazilianul a confirmat într-un timp foarte scurt. în șase partide disputate în toate competițiile, acesta a reușit să înscrie de cinci ori și să ofere și o pasă decisivă.

Lyon, pe locul trei în Ligue 1

Cu victorii pe linie în ultimele etape, Olympique Lyon a avut o urcare spectaculoasă în clasament și este acum pe locul trei, cu 42 de puncte, la șapte distanță de următoarea clasată, Lens, și la nouă de liderul PSG.

În următoarea etapă, Lyon se va duela cu Nice pe teren propriu în Ligue 1 (campionat ce poate fi urmărit LIVE pe VOYO).

