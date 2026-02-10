La finalul meciului, Cristiano Bergodi, antrenorul lui ”U”, a mers ”glonț” către Andrei Cordea, fotbalistul vicecampioanei, și i-a pus mâna pe față, într-un exces de furie.

S-a făcut scut în jurul celor doi, iar spiritele s-au calmat în cele din urmă. Pancu a răbufnit la flash-interviu și l-a făcut praf pe Bergodi, care a absentat de la conferințele de după meci.

Verdictul specialistului după scandalul provocat de Cristiano Bergodi: ”Suspendare drastică! La atât mă aștept”

Marius Avram, fost mare arbitru FIFA, a reacționat în urma conflictului Bergodi - Cordea și consideră că antrenorul ”șepcilor roșii” va fi suspendat în jur de șapte luni.

”Având în vedere că este oficial al unui club și nu fotbalist, cred că va fi suspendat drastic, mă aștept la șase luni”, a spus Marius Avram, potrivit Digi Sport.

”V-a înjurat de mamă?” Cristiano Bergodi a rupt tăcerea după scandalul uriaș cu Andrei Cordea: ”Recunosc, nu cunosc bine limba română”

”Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română.

(n.r. E adevărat că v-a înjurat de mamă?) M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat. După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă.

Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal, că regret ceea ce s-a întâmplat. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (n.r. Cordea) făcea gesturi obscene

Nu m-am dus spre el să–l bat. Nu există așa ceva. Eu sunt un om civilizat. M-am dus să-l întreb de ce a făcut așa ceva. Poate între jucători se poate întâmpla ceva, se spun vorbe urâte. Eu m-am dus la el și l-am luat de obraz. Am vrut să-i spun de ce a făcut asta. Eu nu l-am luat de gât.

Ok, i-am pus mână în ceafă, apoi, când s-a întors i-am pus mâna pe obraz. Nu am vrut să-l iau de gât. Nu fac eu astfel de lucruri urâte. Apoi, după mai multe secunde au venit toți ceilalți, Muhar și alți jucători.

Normal că i-am împins. Au mai venit și Djokovic, oameni din staff. S-a scris un lucru incredibil de urât despre mine: că am dat cu pumnul. Cu tot respectul, eu nu am dat cu pumnul. Nici în Cordea, nici în Muhar. Eu doar i-am împins, dar nu am dat cu pumnii. Nu există așa ceva

Eram foarte supărat. Eu am suferit mult. Când se spune de morți, de mamă, de asta... am avut o soră care a murit de tânără”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit fanatik.