Becali, transferuri de 10 mil € de la Hagi si nu se opreste aici! 3 jucatori de la Viitorul care ar putea ajunge la FCSB

Hagi a vandut jucatori de 10 milioane de euro la FCSB

Gigi Becali, cel mai bun client pe care l-a avut Hagi pana acum la Viitorul, a umplut conturile clubului constantean cu 10 milioane de euro in ultimii ani.

Florinel Coman, Nedelcu, Florin Tanase, Romario Benzar, Iancu, Tosca, Tarnovan si Grecu sunt jucatorii pe care Hagi i-a trimis in lotul FCSB.

Usa Viitorului ramane deschisa, mai ales ca in ultimul sezon au "rasarit" si alti fotbalisti promitatori din Academie.

Denis Dragus, Ianis Hagi si Tudor Baluta sunt jucatorii pe care Gigi Becali ii va urmari in mod special in meciul in aceasta seara.

Dragus (19 ani) are un inceput de sezon excelent, cu un randament bun pe noul post pe care il joaca Gica Hagi. cel de atacant. A marcat 6 goluri pana acum, doua in campionat si patru in preliminariile Europa League.

Tudor Baluta (19 ani) poate sa joace atat inchizator, cat si fundas central, si a avut evolutii constante in ultimul an. Baluta este jucator de baza si in nationala U19, de multe ori cu banderola de capitan pe brat, si e de asteptat sa faca pasul toamna aceasta la nationala U21.

Becali a vorbit zilele trecute despre interesul pentru Ianis Hagi (19 ani), iar raspunsul lui Gica Hagi a venit ieri, in cadrul unei conferinte de presa: "In momentul de fata, e imposibil, dar in viitor nimic nu este exclus in fotbal. Vedem ce se va intampla. Ianis e cu noi acum, Dragus e cu noi, Matan la fel. Avem trei jucatori de atac foarte tineri, foarte valorosi. Sa ne ajute pe noi sa ne indeplinim obiectivele, apoi vom vedea. Daca vine ceva, vom analiza, asa cum am facut-o si pana acum. O sa luam decizia cea mai buna pentru jucator si pentru club."