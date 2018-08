Gica Hagi, precizari dupa conferinta de presa: "Nu am pomenit niciun moment numele lui Gnohere sau Postolachi"

Gica Hagi a cerut un drept la replica, in urma unui articol aparut astazi pe sport.ro

Drept la replica:



"In urma articolului aparut astazi pe site-ul Sport.ro, intitulat „Hagi s-a luat din nou de Contra si de conducerea FRF“, se impun urmatoarele precizari:

- In cadrul conferintei de presa de astazi, domnul Gheorghe Hagi doar a raspuns la o intrebare legata de Denis Dragus, fara sa faca niciun moment referire la vreun alt jucator sau la selectionerul Cosmin Contra, fara sa se creeze niciun moment un conflict asa cum se doreste sa reiasa din materialul amintit.

- Dupa ce in materialul amintit s-a speculat initial numele jucatorului Harlem Gnohere, site-ul sport.ro a modificat stirea peste cateva minute si s-a speculat, din nou, ca de fapt ar fi vorba de jucatorul Virgiliu Postolachi, desi nu s-a discutat si domnul Gheorghe Hagi nu a amintit niciun moment de vreunul dintre jucatori!

- Domnul Gheorghe Hagi a precizat clar, in cadrul conferintei, ca nu doreste sa comenteze nimic legat de echipa nationala.

- Din pacate, se doreste crearea unui conflict artificial cu selectionerul Cosmin Contra si FRF, folosind-se numele domnului Gheorghe Hagi.

DE UNDE CONFUZIA



Hagi a comentat astazi ideea naturalizarii unui jucator pentru echipa nationala, spunand ca avem o solutie mai buna, si mai simpla, pentru postul de atacant - Denis Dragus.

Pentru ca zilele trecute Cosmin Contra a anuntat ca il vrea pe Gnohere la echipa nationala, o parte din jurnalistii prezenti la conferinta de presa de azi au fost tentati sa creada ca "Bizonul" ar fi cel la care se refera Hagi. Cealalta varianta era Virgiliu Postolachi, juniorul de la PSG, nascut in Republica Moldova, care a primit saptamana trecuta cetatenia romana.

Declaratia lui Hagi, la conferinta de presa de azi



"Am vazut ca vreti sa nationalizati pe cineva. Asta nu inseamna ca nu e bun. Dar nu ati vorbit nimic de Dragus, e pacat."

"E si el varf, chiar daca e nou."

"La el nu mai trebuie sa nationalizati... sau poate trebuie, cine stie?! Ca-i de la Hagi. Poate trebuie sa ma nationalizati si pe mine", s-a amuzat Hagi.

"Imi vine sa rad, dar asa e. Il avem pe Dragus, da goluri, si omitem cu asa o usurinta... Si de doua saptamani vorbim de acelasi lucru, dar de Dragus nu vorbim", a spus Hagi.

Denis Dragus, 19 ani, a marcat 6 goluri in acest inceput de sezon - doua in campionat si patru in Europa League. Dragus a debutat in primavara in nationala U19.