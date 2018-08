"Ce spui de oferta FCSB-ului pentru tine?" Raspunsul dat de Ianis Hagi si ce a spus dupa meciul de la Ovidiu

Viitorul 1-4 FCSB | Echipa lui Dica a urcat pentru prima data in acest sezon pe primul loc al clasamentului.

Ianis Hagi, autor al unei pase decisive, a vorbit si el la final. Fiul "Regelui" spune ca nu citeste ziarele si nu stie nimic despre interesul FCSB-ului pentru el. Pe de alta parte, el a mai spus ca a fost un meci dificil, mai ales in conditiile in care Viitorul a luat un cartonas rosu in minutul 5.

"E greu sa incepi jocul asa, am inceput practic cu un om in minus. Am avut si noi ocaziile noastre, dar asta este fotbalul. Cand joci impotriva unei echipe ca Steaua, e greu sa ii tii piept. Am facut un meci bun, zic eu, am avut sansele noastre.

Am incercat sa revenim, am marcat, dar am luat din nou gol usor.

Daca eram mai atenti defensiv, puteam sa obtinem macar un punct.

Suntem pregatiti si pentru meciul cu CFR. I-am intalnit si in Play Off, suntem deja obisnuiti cu aceste meciuri. Mergem sa castigam.

Nu stiu despre interesul FCSB, nu am citit ziarele. Nu stiu ce sa spun", a spus Ianis Hagi.