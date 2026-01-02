FC Botoșani este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon de Superliga, echipă care a fost inclusiv lider la un moment dat. Cu toate acestea, nu toată lumea crede într-o luptă reală pentru titlu, iar printre cei sceptici se află și Steliano Filip.



Fostul căpitan al lui Dinamo, în prezent legitimat la CS Lotus Băile Felix, consideră că obiectivul realist al moldovenilor nu este trofeul și merge chiar mai departe, afirmând că și o calificare în play-off ar fi o performanță greu de atins.



Nu o vede pe FC Botoșani candidată la titlu: „Ar fi un miracol și play-off-ul”



„Eu cred că pentru Botoșani un miracol ar fi și play-off-ul, dacă ne uităm cum a fost anul trecut. Nu cred că se pune problema de titlu”, a declarat Steliano Filip pentru Sport.ro.



La 31 de ani, Filip se află departe de prim-planul Superligii, evoluând în prezent în eșalonul inferior. Totuși, fundașul stânga are un sezon bun la nivel personal, cu trei goluri marcate pentru CS Lotus Băile Felix, formație care ocupă locul 7 în Seria H, cu 25 de puncte după 17 etape.



În Superliga, lupta din partea superioară a clasamentului este extrem de strânsă. La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova conduce cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani se află pe locul 3, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ocupanta poziției a patra. FC Argeș, nou-promovată, este pe locul 5, iar Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte.



În partea opusă a clasamentului, surprinde poziția campioanei ultimelor două sezoane. FCSB este abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe 11, cu 26 de puncte.



Steliano Filip are opt selecții la echipa națională, bifate între 2014 și 2017, și rămâne strâns legat de Dinamo, club la care a evoluat timp de șapte ani și alături de care a câștigat Cupa Ligii în sezonul 2016–2017. În cariera sa, fundașul a adunat aproape 190 de meciuri în prima ligă, evoluând și pentru Dunărea Călărași și Viitorul Constanța, iar în străinătate a jucat la Hajduk Split, AEL Larissa și Mezokovesd.

