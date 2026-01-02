Început de 2026 extrem de complicat pentru Lecce. Formația din Serie A, la care sunt legitimați doi jucători români, se află într-o poziție fragilă în clasament și are în față, poate, cel mai dur calendar al sezonului.



La momentul redactării acestui articol, Lecce ocupă locul 16, cu 16 puncte, la doar două lungimi peste Genoa patronată de Dan Șucu, echipa aflată pe poziția a 17-a, prima deasupra „zonei roșii”. Sub linie se află formații precum Verona, Pisa sau Fiorentina.



Deasupra Lecce-ului, Parma este pe locul 15, la un singur punct distanță, iar Cagliari, echipa unde Florinel Coman a fost împrumutat vara trecută, ocupă poziția a 14-a, cu 18 puncte.



Coșmar pentru echipa românilor din Serie A!



Deși situația din clasament nu este dramatică, adevăratul test abia începe. Ianuarie aduce un program aproape imposibil pentru echipa lui Eusebio Di Francesco.



Lecce va juca, în decurs de trei săptămâni, cu Juventus, Roma, Inter, Milan și Lazio, cinci dintre cele mai puternice formații din campionat.



Singurele meciuri mai accesibile par a fi duelul de acasă cu Parma și deplasarea de la Torino.



Programul din ianuarie arată astfel: Juventus - Lecce pe 3 ianuarie, Lecce - Roma pe 6 ianuarie, Lecce – Parma pe 11 ianuarie, Inter - Lecce pe 14 ianuarie, Milan - Lecce pe 18 ianuarie, Lecce - Lazio pe 24 ianuarie, urmând ca data meciului cu Torino să fie stabilită ulterior.



La clubul din Salento sunt legitimați doi români. Rareș Burnete, atacant al naționalei U21, cotat la 600.000 de euro, este împrumutat în Serie B, la Juve Stabia. Portarul Alexandru Borbei evoluează tot sub formă de împrumut, în Serie C, la Foggia.

