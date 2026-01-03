Simona Halep nu a primit ajutor din partea organizatorilor de turnee de mare șlem, în faza finală a carierei, în care a avut nevoie de invitații pentru a putea participa, în contextul căderii libere suferite în clasamentul WTA, în perioada în care cazul de dopaj a ținut-o pe loc.

În martie 2024, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis diminuarea pedepsei impuse Simonei Halep de la patru ani la nouă luni, însă fostul număr unu mondial nu a primit niciun wildcard la cele patru competiții de mare șlem care au avut loc până în momentul retragerii, din februarie 2025.

Dublă campioană la Melbourne, Victoria Azarenka, ignorată de australieni

În 2012 și în 2013, Victoria Azarenka a câștigat Openul Australiei.

Dar Simona Halep nu a rămas unica jucătoare cu trofee cucerite în turneele majore care a fost ignorată de oficialii acestora.

Fost număr unu WTA, dar și dublă câștigătoare a Openului Australian, bielorusa Victoria Azarenka (36 de ani, 132 WTA) a fost lăsată fără invitație de joc în ediția 2026 a turneului, după un an precedent în care a fost chinuită de accidentări.

În schimb, australienii au ales-o pe Venus Williams (45 de ani) pentru a fi beneficiara ultimului wildcard liber.

