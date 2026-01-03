Simona Halep nu a primit ajutor din partea organizatorilor de turnee de mare șlem, în faza finală a carierei, în care a avut nevoie de invitații pentru a putea participa, în contextul căderii libere suferite în clasamentul WTA, în perioada în care cazul de dopaj a ținut-o pe loc.
În martie 2024, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis diminuarea pedepsei impuse Simonei Halep de la patru ani la nouă luni, însă fostul număr unu mondial nu a primit niciun wildcard la cele patru competiții de mare șlem care au avut loc până în momentul retragerii, din februarie 2025.
Dublă campioană la Melbourne, Victoria Azarenka, ignorată de australieni
- În 2012 și în 2013, Victoria Azarenka a câștigat Openul Australiei.
Dar Simona Halep nu a rămas unica jucătoare cu trofee cucerite în turneele majore care a fost ignorată de oficialii acestora.
Fost număr unu WTA, dar și dublă câștigătoare a Openului Australian, bielorusa Victoria Azarenka (36 de ani, 132 WTA) a fost lăsată fără invitație de joc în ediția 2026 a turneului, după un an precedent în care a fost chinuită de accidentări.
În schimb, australienii au ales-o pe Venus Williams (45 de ani) pentru a fi beneficiara ultimului wildcard liber.