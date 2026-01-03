GALERIE FOTO Nu doar Halep a primit „ignore.” Australienii au refuzat să acorde wildcard unei foste campioane la Melbourne

Nu doar Halep a primit „ignore." Australienii au refuzat să acorde wildcard unei foste campioane la Melbourne
Simona Halep nu este singurul nume important al tenisului feminin lăsat în afara calculelor făcute de australieni.

Simona Halep Victoria Azarenka Tenis WTA Australian Open 2026 wildcard
Simona Halep nu a primit ajutor din partea organizatorilor de turnee de mare șlem, în faza finală a carierei, în care a avut nevoie de invitații pentru a putea participa, în contextul căderii libere suferite în clasamentul WTA, în perioada în care cazul de dopaj a ținut-o pe loc.

În martie 2024, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis diminuarea pedepsei impuse Simonei Halep de la patru ani la nouă luni, însă fostul număr unu mondial nu a primit niciun wildcard la cele patru competiții de mare șlem care au avut loc până în momentul retragerii, din februarie 2025.

Dublă campioană la Melbourne, Victoria Azarenka, ignorată de australieni

  • În 2012 și în 2013, Victoria Azarenka a câștigat Openul Australiei.

Dar Simona Halep nu a rămas unica jucătoare cu trofee cucerite în turneele majore care a fost ignorată de oficialii acestora.

Fost număr unu WTA, dar și dublă câștigătoare a Openului Australian, bielorusa Victoria Azarenka (36 de ani, 132 WTA) a fost lăsată fără invitație de joc în ediția 2026 a turneului, după un an precedent în care a fost chinuită de accidentări.

În schimb, australienii au ales-o pe Venus Williams (45 de ani) pentru a fi beneficiara ultimului wildcard liber.

Simona Halep

  • Simona halep campioana rg 2018
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
Costul unui wildcard, uriaș

În emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul antrenor al Simonei Halep, Artemon Apostu-Efremov a explicat de ce wildcardurile acordate în turneele de mare șlem sunt ca o „afacere de familie” între Australia, Franța și Statele Unite ale Americii.

„Invitațiile se dau de către organizatori. De exemplu, la Grand Slam, ele sunt decise mult mai devreme, au niște obligații, niște schimburi de făcut cu Australia, cu SUA - cum e cazul turneului de la Roland Garros.

Doar Wimbledonul are o politică autonomă; celelalte cooperează,” a afirmat Artemon Apostu-Efremov, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În 2025, orice jucător ajuns pe tabloul principal al Openului Australiei a fost premiat cu un cec în valoare de 80,000 de euro.

Victoria Azarenka

  • Victoria azarenka salut
×
