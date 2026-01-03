Nu doar în tenis, ci în întreaga lume a sportului, Australian Open este cel mai important eveniment care se desfășoară în prima lună a anului.

Dar canadianca cu părinți români, Bianca Andreescu a ales să nu ia parte la ediția 2026 a competiției de mare șlem de la Melbourne.

Bianca Andreescu nu a ajuns pe niciun tablou principal de turneu major, în 2025

La Melbourne, Andreescu a înregistrat trei calificări în turul secund, în 2019, în 2021 și în 2023.

La 25 de ani și șase ani distanță de la marele succes al carierei sale, câștigarea US Open 2019, Bianca Andreescu se vede clasată pe locul 228 în ierarhia mondială, aspect care ar fi obligat-o să joace calificări în Australia, pentru o șansă de a ajunge pe tabloul principal.

Expediția lungă, dar și riscurile de a nu ajunge în competiția propriu-zisă par să o fi convins pe Bianca Andreescu să își refuze șansa de a juca în marele turneu de la antipozi.

În schimb, canadianca a ales să rămână în apropiere de casă și să încerce, treptat, să își reatingă forma de odinioară. În consecință, Andreescu va face o deplasare la Bradenton, Florida, unde ar urma să participe la un turneu ITF cu premii totale în valoare de $35,000, notează WTA Une.

