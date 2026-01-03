GALERIE FOTO Refuză performanța? Bianca Andreescu și-a decis deja soarta pentru prima lună a anului 2026

Refuză performanța? Bianca Andreescu și-a decis deja soarta pentru prima lună a anului 2026
Bianca Andreescu, decizie curioasă, la începutul sezonului 2026.

Bianca AndreescuTenis WTAAustralian Open 2026performanta
Nu doar în tenis, ci în întreaga lume a sportului, Australian Open este cel mai important eveniment care se desfășoară în prima lună a anului.

Dar canadianca cu părinți români, Bianca Andreescu a ales să nu ia parte la ediția 2026 a competiției de mare șlem de la Melbourne.

Bianca Andreescu nu a ajuns pe niciun tablou principal de turneu major, în 2025

  • La Melbourne, Andreescu a înregistrat trei calificări în turul secund, în 2019, în 2021 și în 2023.

La 25 de ani și șase ani distanță de la marele succes al carierei sale, câștigarea US Open 2019, Bianca Andreescu se vede clasată pe locul 228 în ierarhia mondială, aspect care ar fi obligat-o să joace calificări în Australia, pentru o șansă de a ajunge pe tabloul principal.

Expediția lungă, dar și riscurile de a nu ajunge în competiția propriu-zisă par să o fi convins pe Bianca Andreescu să își refuze șansa de a juca în marele turneu de la antipozi.

În schimb, canadianca a ales să rămână în apropiere de casă și să încerce, treptat, să își reatingă forma de odinioară. În consecință, Andreescu va face o deplasare la Bradenton, Florida, unde ar urma să participe la un turneu ITF cu premii totale în valoare de $35,000, notează WTA Une.

Bianca Andreescu asteapta revansa cu Halep: "Am privit-o ca pe un model! Sper sa am ocazia sa imi iau revansa"
"Sunt foarte mandra ca sunt romanca" | Declaratie de dragoste emotionanta facuta de Bianca Andreescu Romaniei
Bianca Andreescu, HOT pe Instagram | Reactia lui Genie Bouchard: "Asta faceai tu in timpul in care ai uitat de mine?"
Bianca Andreescu, HOT pe Instagram | Reactia lui Genie Bouchard: "Asta faceai tu in timpul in care ai uitat de mine?"
Accidentările au măcinat nu doar fizicul, ci și încrederea Biancăi Andreescu

În urmă cu șase ani, Bianca Andreescu surprindea întregul circuit al tenisului feminin, învingând-o pe Serena Williams în două finale importante, în Openul Canadei și în Openul American.

Curajul cu care Bianca Andreescu a jucat împotriva uneia dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului rămâne în memoria iubitorilor tenisului, însă accidentările au făcut ca acesta să dispară din jocul canadiencei.

În 2025, Andreescu a jucat 25 de meciuri oficiale, dintre care a câștigat 13. Sportiva din Canada nu a mai câștigat niciun turneu de tenis din 2019, când a ieșit triumfătoare la Indian Wells, Toronto și US Open.

