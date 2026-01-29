La proba de la sol de la Paris 2024, sportiva românca Ana Bărbosu a încheiat inițial concursul pe podium, dar a fost deposedată de medalie de Jordan Chiles, care a contestat nota primită.



Federația Română de Gimnastică (FRG) a mers la TAS, iar bronzul olimpic a fost revendicat, ulterior, de Ana Bărbosu. Doar că americanii au persistat și au dus cazul la Tribunalul Federal Elvețian, singura cale de atac pentru TAS.



Înalta instanță a trimis la rejudecare cazul, astfel că Ana Bărbosu poate rămâne fără medalie, iar Jordan Chiles poate pune mâna pe ea pentru a doua oară.



Cine este Jordan Chiles, sportiva care o deposedează pe Bărbosu de medalia olimpică: ”Așa a început tot parcursul meu în gimnastică”

