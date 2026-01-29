GALERIE FOTO Cine este Jordan Chiles, sportiva care o deposedează pe Bărbosu de medalia olimpică: ”Așa a început tot parcursul meu în gimnastică”

Cine este Jordan Chiles, sportiva care o deposedează pe Bărbosu de medalia olimpică: ”Așa a început tot parcursul meu în gimnastică” Gimnastica
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jordan Chiles (24 de ani) e pe cale să se bucure din nou de medalia de bronz de la Jocurile Olimpice din 2024.

TAGS:
Jordan Chileschilesgimnastica
Din articol

La proba de la sol de la Paris 2024, sportiva românca Ana Bărbosu a încheiat inițial concursul pe podium, dar a fost deposedată de medalie de Jordan Chiles, care a contestat nota primită.

Federația Română de Gimnastică (FRG) a mers la TAS, iar bronzul olimpic a fost revendicat, ulterior, de Ana Bărbosu. Doar că americanii au persistat și au dus cazul la Tribunalul Federal Elvețian, singura cale de atac pentru TAS.

Înalta instanță a trimis la rejudecare cazul, astfel că Ana Bărbosu poate rămâne fără medalie, iar Jordan Chiles poate pune mâna pe ea pentru a doua oară.

Cine este Jordan Chiles, sportiva care o deposedează pe Bărbosu de medalia olimpică: ”Așa a început tot parcursul meu în gimnastică”

  • Wow another 10 in the books honestly words cant describe how happy i am it took me 4 yea
×
A făcut spectacol alături de Taylor Swift la MTV Music Awards. Apariție incendiară pentru Jordan Chiles
A făcut spectacol alături de Taylor Swift la MTV Music Awards. Apariție incendiară pentru Jordan Chiles
A făcut spectacol alături de Taylor Swift la MTV Music Awards. Apariție incendiară pentru Jordan Chiles
A făcut spectacol alături de Taylor Swift la MTV Music Awards. Apariție incendiară pentru Jordan Chiles
A făcut spectacol alături de Taylor Swift la MTV Music Awards. Apariție incendiară pentru Jordan Chiles
A făcut spectacol alături de Taylor Swift la MTV Music Awards. Apariție incendiară pentru Jordan Chiles
A făcut spectacol alături de Taylor Swift la MTV Music Awards. Apariție incendiară pentru Jordan Chiles
A făcut spectacol alături de Taylor Swift la MTV Music Awards. Apariție incendiară pentru Jordan Chiles
A făcut spectacol alături de Taylor Swift la MTV Music Awards. Apariție incendiară pentru Jordan Chiles
Jordan Chiles a făcut apel la TAS pentru a-și recupera medalia de bronz, câștigată de românca Ana Bărbosu! Când se dă verdictul
Jordan Chiles / Sursă: Getty Images
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Cum a sărbătorit Jordan Chiles, după ce i-a „furat” bronzul Anei Maria Bărbosu
Jordan Chiles / Sursă: Getty Images
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Americanii au explicat de ce a fost schimbată nota lui Jordan Chiles, care le-a scos pe românce de pe podiumul olimpic
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Andrade / Sursă: Getty Images
Andrade / Sursă: Getty Images
Andrade / Sursă: Getty Images
Românii au luat cu asalt pagina lui Jordan Chiles și au făcut-o praf pe gimnasta care i-a ”furat” medalia Sabrinei Voinea: ”Nu meriți!”
Andrade / Sursă: Getty Images
Andrade / Sursă: Getty Images
Jordan Chiles a reacționat după ce TAS i-a 'luat' bronzul olimpic din finala de la sol în favoarea Anei Bărbosu 
ÎNAPOI LA ARTICOL


Jordan Chiles are 24 de ani și a fost întotdeauna o fană a gimnasticii. ”Părinții mei spuneau că nu mă puteam opri din a face roata pe holurile oricărei încăperi sau să merg în mâini! Și oamenii mă tot întrebau dacă practic gimnastică. Aveam multă energie, așa că m-au dus la sală până ala urmă.

Partea mea favorită la gimnastică e că pot sta cu prietenii și putem să facem lucruri pe care alții nu pot. Spre exemplu, să zburăm! Vreau să schimb cultura gimnasticii, să-i încurajez și pe ceilalți să se apuce și să se bucure de acest sport”, a spus sportiva, potrivit members.usagym.org.

Jordan Chiles are și hobby-uri. A declarat pentru sursa de mai sus că iubește să meargă la cumpărături și să-și cumpere adidași: ”Iubesc să fac shopping și pot să spun că sunt o pasionată de adidași. Nu citesc, dar îmi place să ascult orice gen muzical”.

Americanca face și acte de caritate: ”Iubesc să ajut copiii care se confruntă cu situații delicate și mă sunt implicată în Mental health”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
ARTICOLE PE SUBIECT
Drăgulescu, după ce tribunalul a trimis la rejudecare cazul Bărbosu-Voinea-Chiles: ”Asta trebuia să fie contestația și medalia rămânea la noi”
Drăgulescu, după ce tribunalul a trimis la rejudecare cazul Bărbosu-Voinea-Chiles: ”Asta trebuia să fie contestația și medalia rămânea la noi”
ULTIMELE STIRI
FCSB - Fenerbahce (22:00) | Echipe probabile + șansele FCSB-ului la calificare + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
FCSB - Fenerbahce (22:00) | Echipe probabile + șansele FCSB-ului la calificare + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Americanii au reacționat categoric după ce Ana Bărbosu a pierdut medalia olimpică: ”Victorie cheie! Furie internațională”
Americanii au reacționat categoric după ce Ana Bărbosu a pierdut medalia olimpică: ”Victorie cheie! Furie internațională”
Fotbalistul prezentat de CFR Cluj azi, subiectul unui scandal cu Gigi Becali: „Ne-a jignit prin cuvintele sale”
Fotbalistul prezentat de CFR Cluj azi, subiectul unui scandal cu Gigi Becali: „Ne-a jignit prin cuvintele sale”
Roberto De Zerbi, OUT de la Marseille? Anunțul francezilor după nebunia din UCL
Roberto De Zerbi, OUT de la Marseille? Anunțul francezilor după nebunia din UCL
Traian Băsescu a „tunat” după ce Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia olimpică: „Americii nu i-au ajuns toate”
Traian Băsescu a „tunat” după ce Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia olimpică: „Americii nu i-au ajuns toate”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”

Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz

"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz

Nota primită de Dennis Man după ce a fost schimbat la pauză în PSV - FC Bayern

Nota primită de Dennis Man după ce a fost schimbat la pauză în PSV - FC Bayern



Recomandarile redactiei
Fotbalistul prezentat de CFR Cluj azi, subiectul unui scandal cu Gigi Becali: „Ne-a jignit prin cuvintele sale”
Fotbalistul prezentat de CFR Cluj azi, subiectul unui scandal cu Gigi Becali: „Ne-a jignit prin cuvintele sale”
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Drăgulescu, după ce tribunalul a trimis la rejudecare cazul Bărbosu-Voinea-Chiles: ”Asta trebuia să fie contestația și medalia rămânea la noi”
Drăgulescu, după ce tribunalul a trimis la rejudecare cazul Bărbosu-Voinea-Chiles: ”Asta trebuia să fie contestația și medalia rămânea la noi”
Americanii au reacționat categoric după ce Ana Bărbosu a pierdut medalia olimpică: ”Victorie cheie! Furie internațională”
Americanii au reacționat categoric după ce Ana Bărbosu a pierdut medalia olimpică: ”Victorie cheie! Furie internațională”
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League
Alte subiecte de interes
Emoții mari pentru Ana Bărbosu! Ultima decizie luată de americani în cazul scandalului din gimnastică de la JO 2024
Emoții mari pentru Ana Bărbosu! Ultima decizie luată de americani în cazul scandalului din gimnastică de la JO 2024
"Medalia e de bronz, dar inima ta e de aur!" Americanii fac scut în jurul lui Jordan Chiles
"Medalia e de bronz, dar inima ta e de aur!" Americanii fac scut în jurul lui Jordan Chiles 
Octavian Morariu, reacție plină de entuziasm după ce i-a înmânat medalia de bronz Anei Bărbosu
Octavian Morariu, reacție plină de entuziasm după ce i-a înmânat medalia de bronz Anei Bărbosu
Cu medalie și fără medalie! Larisa Iordache reacționează după verdictul TAS în cazul gimnastelor Ana Bărbosu și Sabrina Voinea
Cu medalie și fără medalie! Larisa Iordache reacționează după verdictul TAS în cazul gimnastelor Ana Bărbosu și Sabrina Voinea
CITESTE SI
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

stirileprotv Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

stirileprotv Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

„Dezamăgire” în SUA după ce UE și India au semnat acordul comercial istoric. Americanii au sărit imediat cu critici

stirileprotv „Dezamăgire” în SUA după ce UE și India au semnat acordul comercial istoric. Americanii au sărit imediat cu critici

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!