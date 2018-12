"Stiam ca CFR joaca un fotbal neplacut! I-am dominat, de ce sa nu ne batem la campionat?!" Discursul lui Ianis Hagi si ce spune despre planul tatalui sau de a vinde actiuni

Viitorul 0-1 CFR Cluj | Tucudean a marcat unicul gol al partidei si ramane in fruntea golgheterilor Ligii I. CFR pastreaza avansul de 3 puncte fata de FCSB.

Ianis Hagi a vorbit si el la finalul partidei de la Ovidiu.

"Din cate imi aduc aminte, pe teren au mers toate lucrurile, in afara de ultima pasa. Am controlat meciul din primul minut pana in ultimul. Ca si la ei acasa, am jucat foarte bine 90 de minute. Dar sunt meciuri in care nu iti intra mingea in poarta. Duci mingea in careu, sutezi, incerci, dar nu intra.

Ei au dat gol dupa o faza la care a alunecat Mladen, se intampla. Asa au iesit campioni anul trecut, stiam ca sunt o echipa cu experienta, care nu joaca un fotbal placut, dar castiga majoritatea meciurilor. Eram constienti, dar eu zic ca jocul nostru nu a lasat de dorit si ca pe viitor nu se va mai intampla asa ceva.

E prea mult spus ca suntem frustrati. Suntem doar dezamagiti, pentru ca am jucat un fotbal frumos si nu am marcat. Dar fotbalul este pe goluri.

E inca devreme pentru a vorbit despre Play Off, pentru ca o sa fie bataie pana in ultima etapa.

Si noi putem sa luam titlul, de ce nu? La cum am jucat?! I-am dominat, puteam sa marcam doua-trei goluri astazi!

E strategia lui, dupa 10 ani se mai schimba lucrurile, se schimba strategiile. El stie cel mai bine ce are de facut, el a infiintat acest club, toate ideile ii apartin. Noi suntem jucatori si trebuie sa ne adaptam la ce se intampla.

Eu mai am un meci de jucat in 2018, apoi vom vedea ce se va intampla. Pe mine ma intereseaza Play Off-ul acum", a spus Ianis Hagi.