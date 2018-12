Golgheterul Ligii I poate pleca de la CFR! Tucudean: "Sa vedem cat de bune vor fi ofertele". Ce spune despre derby-ul cu FCSB, ultimul din 2018

Viitorul 0-1 CFR Cluj | Tucudean a marcat unicul gol al campioanei la Ovidiu si tine CFR-ul pe prima pozitie, la 3 puncte de FCSB. In ultima etapa din 2018, CFR joaca impotriva FCSB-ului, pe National Arena

George Tucudean, golgheterul CFR-ului si al Ligii I, a vorbit la finalul partidei de la Ovidiu. Acesta a spus ca CFR merge pe National Arena pentru a bate FCSB. Atacantul a mai vorbit despre posibilitatea de a pleca de la Cluj in iarna.

"Cred ca si in meciul cu Hermannstadt am avut o ocazie si am dat un gol. Dar important este ca am castigat si ca am luat cele trei puncte. Asta conteaza, ca am revenit pe primul loc.

Sigur ca a fost presiune, pentru ca FCSB a batut ieri. Dar de atata timp am facut fata presiunii, suntem obisnuiti acum.

Sa speram ca va fi gazonul bun pe National Arena, la derby. Mergem increzatori, mergem sa castigam. Vom vedea ce se va intampla.

Nu e o lupta intre noi si FCSB. Vor intra si Craiova, si Viitorul in aceasta lupta dupa injumatatirea punctelor.



Poate voi ramane, poate voi pleca, depinde si de oferta. Daca va fi o oferta buna, nu se stie niciodata", a spus George Tucudean.