Nu mai e Neymar, nici Mbappe! E MESSI! Florinel Coman a fost comparat cu unul dintre cei mai buni fotbalisti din lume: "E stralucitor!"

Florinel Coman a fost comparat de-a lungul timpului cu Neymar sau Mbappe pentru performantele sale sportive, insa de aceasta data a fost ridicat la rangul unui fotbalist cu 5 Baloane de Aur: Leo Messi!

Narcis Raducan a vorbit despre Florinel Coman si evolutia acestuia atat la echipa de club, cat si la nationala. Coman a marcat un gol fabulos in meciul Romaniei U21 impotriva Danemarcai U21, insa a si ratat un penalty in prelungiri care putea aduce un punct nationalei. Directorul sportiv a sarit in apararea atacantului roman, comparandu-l cu nimeni altul decat Lionel Messi.

"Evolutia lui Coman m-a bucurat foarte mult, a dus echipa la alt nivel. M-a intristat faptul ca a ratat penalty, e important cum va gestiona acest moment si cum va trece peste el. Cate penalty a ratat Messi? A ratat zeci, dar a si marcat sute de goluri. Conteaza cum te refaci mental, in rest evolutia lui a fost stralucitoare", a spus Narcis Raducan la PRO X.

Florinel Coman joaca pentru FCSB din 2017, cand a fost transferat de la echipa lui Gica Hagi, FC Viitorul. A marcat de 20 de ori in tricoul "ros-albastrilor" si a oferit 18 assist-uri. Atacantul cotat la suma de 3.5 milioane de euro pe transfermarkt.