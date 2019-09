CHELSEA S-A INTERESAT DE FLORINEL COMAN! Un scouter al clubului londonez i-a urmarit prestatia romanului din Europa League

Florinel Coman ar fi impresionat-o pe castigatoarea Europa League, care a trimis un scouter sa ii analizeze prestatia cu Guimaraes.

Chelsea ar fi unul din cluburile mari in atentia careia se afla atacantul FCSB-ului, Florinel Coman, sau Mbappe de Romania. Prestatiile bune din meciurile nationalei de tineret nu au lasat indiferente cluburile de fotbal. "Florinel Coman este abuzat intr-un magazin local in timp ce purta tricoul lui Chelsea. Chelsea l-a urmarit din nou in playoff-ul Europa League", scrie un scouter englez pe Twitter.

Coman, in varsta de 21 de ani, este cel mai in forma jucator din lotul actual al echipei lui Gigi Becali si este cotat la 3.5 milioane de euro pe transfermarkt.

Coman a imbracat tricoul lui Chelsea

Un clip socant circula pe internet zilele acestea, avandu-l ca protagonist pe Florinel Coman imbracat care, imbracat intr-o bluza a echipei londoneze, este agresat verbal de doi necunoscuti la un magazin din cartier.

Coman se afla la casa, in timp ce persoana care il filmeaza il ironizeaza si jigneste pe atacant pentru ca poarta echipamentul celor de la Chelsea.

"Asta e imbracat cu Chelsea, sa moara viata mea! Uitati-va la asta, viseaza la Chelsea, nu va vine sa credeti, ba! Ba, nenorocitule, ba, Mbappe, ba, sa moara viata mea!"

Florinel Coman nu a reactionat si nu a dat curs jignirilor, preferand sa paraseasca magazinul.