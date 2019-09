Prima reactie oficiala de la FCSB dupa ce Gikiewicz si Marc au fost scosi din lot! Narcis Raducan da cartile pe fata: "Nu poti face pregatire cu 30 de oameni!"

Dupa ce FCSB a luat decizia de a-i scoate din lot pe Lukasz Gikiewicz si Andrei Marc, au aparut unele informatii conform carora acestia au fost supusi unor masuri abuzive.

FCSB a venit si cu un raspuns oficial si Narcis Raducan a comentat acest subiect:

"Este incompleta stirea si are doar o tenta impotriva clubului. Nu! Versiunea reala este urmatoarea. Intr-adevar, nu contam pe Lukasz in acest moment. E adevarat ca vor fi situatii in care el sa va antrena separat. Dar, nicidecum nu a existat sau va exista o intimidare. Masina i s-a retras, dar nu numai lui, ci tuturor jucatorilor, pentru ca au fost duse la revizii. I se va da masina, cum e normal. Apoi, salariul va fi platit, asa cum sunt platite tuturor jucatorilor. A fost o conversatie cu domnul Beceali, de la inceput, cu tot lotul. ca salariile sa fie platite dupa o luna sau ceva de acest gen, dar nu s-a intarziat niciodata", a declarat Narcis Raducan la Digi.

Masurile luate impotriva atacantului polonez au fost: a fost eliminat din grupul de Whatsapp al echipei, i s-a luat masina de serviciu, a fost pus sa se antreneze singur si nu a fost platit pe luna august.

Narcis Raducan asigura ca jucatorii care nu fac parte din planurile echipei vor avea parte de antrenamente corespunzatoare conditiilor UEFA:

"Daca nu se va antrena cu lotul, asta nu inseamna ca nu va avea conditii UEFA, adica antrenament cu antrenor cu licenta PRO, echipament. Cat despre faptul ca a fost scos de pe Whatsapp este o copilarie."

In aceeasi situatie si afla si fundasul Andrei Marc:

"La fel este si cu Marc, e in aceeasi situatie. In momentul asta ei se antreneaza separat, nu sunt exclusi, au aceleasi beneficii ca si ceilalti. Noi respectam jucatorii care nu intra in planurile noasatre. I-am propus si lui variante de rezerva. I-am propus sa plece imprumut, dar nu a vrut. Ne purtam foarte frurmos cu ei, respectam standardele UEFA. Nu va fi dezavantajat, dar nu-l poti obliga nici pe Vintila sa faca pregatire cu 30 de oameni", a mai spus Narcis Raducan