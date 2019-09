"Manea este vedeta echipei!" Nici nu l-au luat bine si deja e vedeta echipei! Ce spune Narcis Raducan despre transferul lui Manea la FCSB si plecarea lui Planic de la FCSB

Narcis Raducan a vorbit despre transferul lui Manea la FCSB.

Cristi Manea a ajuns la FCSB. Acesta vine sub forma de imprumut cu optiune de cumparare de la Apollon FC, formatie din campionatul din Cipru. Narcis Raducan a vorbit despre transferul fundasului si este de parere ca acesta este vedeta echipei.

"Cu cat ai mai multi campioni in echipa cu atat iti ridica nivelul echipei. Daca ne gandim ca fundasul dreapta e singurul roman inclus in echipa campionatului european din aceasta vara. Se intampla uneori ca in istoria unui club fundasul sa fie vedeta echipei. Eu cred ca merita acest salariu, este un jucator care deja e titrat si care are potential de crestere. Eu cred ca putem sa achitam acea clauza. Cand ne-am dorit foarte mult un jucator, Gigi Becali a reusit sa faca rost de suma respectiva, a spus Narcis Raducan la PRO X.

Narcis Raducan: "Nu se pune problema de asa ceva"



Narcis Raducan a vorbit si despre speculatiile de blat la meciul dintre FCSB si Viitorul, iar acesta a spus ca nu se pune problema de asa ceva.

"Eu cred ca vine are discernamant, poate sa vada foarte limpede acest meci si isi da seama ca nu se pune problema de asa ceva. Sunt implicati oameni importanti, sunt implicati fotbalisti si nu are rost sa comentez asa ceva", a mai spus Narcis Raducan.

Narcis: "Nu am primit nicio oferta pentru Planic"



Managerul sportiv de la FCSB a vorbit si despre oferta pe care din informatiile www.sport.ro, Craiova ar fi facut-o pentru Planic.

"Nu am primit nicio oferta pentru Planic, chiar si pentru un milion de ora mi-ar parea rau sa il pierdem. Mie imi place foarte mult de el, sunt jucatorii nostri, si chiar daca a avut evolutii oscilante. Craiova nu a facut vreo oferta pentru el. El va continua la noi, nu au fost adevarate nici speculatiile ca nu a vrut sa joace intentionat in meciul cu Viitorul.

E o posibilitate foarte mica sa mai aducem jucatori liberi de contract dupa ce se termina perioada de transferuri. Nu vom aduce nici vreun portar.

Eu doar l-as sfatui pe Contra sa fie retinut cand vine vorba de glume si sa nu faca ironii cu patronii din Liga 1, m-as bucura foarte mult ca evolutiile baietilor nostri sa il faca sa convoace jucatori de la noi. Eu il vad pe Coman un jucator care nu ar trebui sa lipseasca la nicio convocare", a mai adaugat Narcis.

Gigi Becali a negociat cu Craiova pentru Planic



Gigi Becali a negociat cu Craiova pentru transferul sarbului Bogdan Planic, absent de la partida cu Viitorul. Lipsa fundasului din lotul lui Bogdan Vintila a dus la speculatii, insa oficialii ros-albastrilor au negat posibile negocieri cu alte echipe.

Surse www.sport.ro sustin ca in realitate, Becali si Craiova au negociat pentru transferul lui Planic, insa nu s-au inteles. Oltenii forteaza pe piata transferurilor dupa venirea lui Victor Piturca.

Becali l-a cedat recent pe Mihai Balasa, initial la schimb cu Tiago Ferreira, insa portughezul a refuzat sa mearga la echipa ros-albastra.