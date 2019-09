Gigi Becali s-a suparat degeaba pe Contra! De ce nu l-a convocat selectionerul pe Florinel Coman: "A fost mai mult rugamintea mea!"

Romania - Spania se joaca pe National Arena, joi, de la 21:45, in direct la PRO TV.

Florinel Coman nu a prins lotul pentru meciurile nationalei cu Spania si Malta. Neconvocarea lui "Mbappe de Romania" a startnit un adevarat conflict intre Gigi Becali si selectionerul Cosmin Contra.

Ceea ce nu stie patronul FCSB este ca cei doi selectioneri, Cosmin Contra si Mirel Radoi, au avut o intelegere ca Florinel Coman sa joace pentru nationala de tineret.

"Am avut discutii cu selectionerul Cosmin Contra, nu e treaba mea care e planul tactic pentru meciul cu Spania, dar a fost mai mult rugamintea mea. S-a ajuns la concluzia ca decat sa evolueze cei doi, Florinel Coman si Tudor Baluta, doar cate 30 de minute in meciul cu Malta, de exemplu, atunci ar fi mult mai util pentru ei ca sa evolueze 90 de minute cu Danemarca, spre exemplu... Va trebui sa formam un grup unit si apoi sa gasim mai multi lideri. Daca va fi doar unul si acela va fi suspendat sau va fi accidentat... noi trebuie sa avem pe altcineva in spate. Lipsa lui Ianis ne-a creat probleme, dar stiam ca va fi de acum la nationala mare si de acea incercam un nou sistem de joc, ca sa putem suplini această lipsa", a declarat Mirel Radoi.