FCSB - RUDAR | NU MAI E MBAPPE: "Are alergatura lui Henry, da si goluri ca el"! Becali i-a stabilit pretul lui Florinel Coman

Becali are asteptari mari de la Florinel Coman. Inca viseaza sa-l dea pe 100 de milioane de euro.

Becali il compara pe Coman cu Thierry Henry, fostul superstar de la Arsenal si Barcelona. "Are si miscarile, si stilul lui de a lovi mingea", spune patronul FCSB.

"Are alergatura lui Henry si lovirea mingii o are ca Henry. Marcheaza goluri ca Henry, da la siguranta! Le are pe toate! Toate virtutile s-au amestecat in el, mi-e sa nu iasa un terci! Pe Coman nu vreau 50 de milioane, vreau 100. Dar nu acum, are 20 de ani. Nu iau 5 pe el... Ori iau 100, ori il dau liber, gratis! Merg cu el pana se face de 100. Daca nu, il sau gratis si gata! Poate il dau si cu 75...", a spus Becali la PRO X.