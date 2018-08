Florinel Coman, IERTAT de Becali dupa dubla din derby: "Am si eu strategia mea!" Cum l-a motivat pe "Mbappe"

"Mbappe" Coman fusese pus pe lista de transferuri dupa meciul cu Astra.

Dezamagit de prestatia atacantilor sai din meciul cu Astra, Gigi Becali a cerut ca acestia sa stea pe banca in meciul cu Rudar din Europa League.

Florinel Coman a fost intre cei mai criticati jucatori, iar Becali chiar a anuntat ca i-a cerut agentului sau sa-i gaseasca echipa. "Vreau doar sa-mi recuperez cele 3 milioane de euro cat am dat pe el si gata", a spus Becali.

Florinel Coman a fost rezerva cu Dinamo, insa a intrat in repriza a doua si a reusit o dubla cu care FCSB a condus de fiecare data in derby. Una din reusita a venit direct din corner, cu largul concurs al lui Penedo. Becali spune ca l-a iertat pe atacant si ca totul a fost doar o strategie ca s-al motiveze pe tanarul jucator.

"Eu nu mi-am pierdut increderea niciodata in Florinel Coman. Am si eu strategia mea, le mai dau cate o palma la TV. Se uita familia, sa mai traga un semnal de alarma, sa munceasca mai mult. El de fapt golul 2 l-a dat de mare atacant, primul gol din corner, tragi si dai gol, nu e problema asta. Eu vreau realizari pe termen lung. Chiar daca bateam aseara Dinamo si nu jucam bine, ii criticam. Chiar daca luam bataie mie mi-a placut jocul, asta vreau eu. Asta inseamna ca avem un bun viitor", a spus Becali la PROX.

Florinel Coman era suparat la finalul derby-ului cu Dinamo, insa a anuntat ca va continua sa lupte pentru locul sau in echipa.

"Am marcat doua goluri, sunt multumit. E un meci foarte bun, un meci in care am incercat sa-mi ajut echipa. N-as vrea sa comentez ce a spus patronul despre mine, eu sunt un jucator tanar si vreau sa joc cat mai mult. Restul, va veni de la sine. Ati vazut ce se spune despre mine. Trebuie sa trag tare, sa muncesc cat mai mult", a declarat Florinel Coman la finalul partidei.

3 milioane de euro a platit Becali pentru transferul lui Florinel Coman de la Viitorul.