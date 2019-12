"Nu ma intereseaza pe mine ca il cheama Popica, Georgica sau Vasilica!" Becali anunta REVOLUTIA la FCSB: lista celor 13 jucatori care vor pleca in iarna

Gigi Becali e hotarat sa taie in carne vie in pauza de iarna.

FCSB este pe locul 4, la 7 puncte in spatele liderului surpriza Astra, iar un nou sezon ratat ar reprezenta un dezastru. Gigi Becali nu este dispus sa riste si sa mearga cu lotul actual pana in vara asa va incepe revolutia imediat ce se intra in pauza de iarna.

Patronul FCSB are deja o lista neagra impresionanta care cuprinde nu mai putin de 13 nume.

"Ce tot ma intrebati daca va scapa unul sau altul de pe lista aia? V-am spus clar ca pe unii nu ii dau afara, insa nu le mai propun prelungirea contractelor. Le voi strange frumos mana si le voi ura bafta la alte echipe. Eu imi voi face datoria fata de acesti baieti pana la final. Insa nu ma joc cu cuvintele si nu stau sa tot dau explicatii toata ziua. Cine a inteles mesajul meu este bine, dar cine nu, atunci e treaba lui. Nu ma intereseaza pe mine ca il cheama Popica, Georgica sau Vasilica. Am gandit o strategie si nu o sa ma abat de la ea", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Bozhidar Chorbadzhiyski, Alexandru Stan, Marko Momcilovic, Claudiu Belu, Thierry Moutinho, Diogo Salomao, Adi Popa si Lucian Filip, Juvhel Tsoumou, Ioan Hora sunt jucatorii de care Becali vrea sa scape in iarna. Pe aceasta lista s-ar mai putea adauga Gnohere, care poate fi lasat sa plece in cazul unei oferte avantajoase, Pintilii - care s-ar putea retrage din activitate, dar si Balgradean caruia ii expira contractul in vara, iar acum este ultima sansa ca FCSB sa mai poata incasa o suma de transfer in schimbul sau.