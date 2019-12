BREAKING NEWS | Becali vrea sa aduca la FCSB un atacant URIAS! A mai fost la ros-albastrii si a scris istorie! Cine poate ajunge sub comanda lui Vintila

Becali vrea sa aduca un atacant urias la FCSB.

Gigi Becali vrea sa aduca in aceasta pauza de iarna un atacant si un fundas central. MM Stoica a spus de curand ca daca FCSB va aduce un atacant, acesta va fi doar din strainatate. Potrivit Fanatik, Becali s-ar fi interesat de Cyril Thereau, fost jucator al celor de la FCSB, care evolueaza acum in Serie A la Fiorentina.

Potrivit sursei citate, Becali s-a interesat de Thereau in detaliu, insa nu a luat inca decizia de a inainta o oferta din cauza faptului ca atacantul nu traverseaza o perioada foarte buna in Italia. Acesta are doar 4 aparitii in acest sezon in Italia, ultima fiind in luna aprilie. De atunci s-a accidentat si nu a mai jucat vreun meci.

Thereau (36 de ani) a mai jucat la ros-albastrii in perioada 2006-2007 si a marcat 10 goluri in 25 de meciuri. 500.000 de euro este cota lui Thereau in acest moment pe transfermarkt.com