FCSB - GAZ METAN 2-0 | "Am dat lejer la poarta, am crezut ca e offside! Declaratie senzationala a lui Coman dupa victoria cu Medias! Ce spune despre meci

FCSB s-a impus pe Arena Nationala in faza celor de la Gaz Metan Medias dupa golurile marcate de Coman si Man. Dupa aceasta victorie, FCSB urca pe locul 4 in clasament si s-a aropiat la 5 puncte de CFR. La finalul meciului, Florinel Coman a vorbit despre meci si despre faza din care acesta a reusit sa marcheze.

"Am facut un meci mai putin bun parerea in prima repriza, nu am ajuns la poarta, nu am avut ocazii de a marca. In repriza a doua s-a vazut valoarea si ma bucur ca am reusit sa marcam. Am crezut ca e offside si am dat lejer la poarta, daca era atent portarul o putea scoate. Parerea mea este ca e foarte frig si e foarte greu sa se adapteze lumea la conditiile meteo, de aceea au fost asa putini in seara aceasta. Suntem fericiti ca acesti oameni care au venit ne-au sustinut de la inceput pana la sfarsit. Cu Viitorul, etapa viitoare,va fi un meci foarte greu, o echipa foarte omogena, dar ne vom face temele si mergem la Viitorul sa facem un rezultat cat mai bun", a declarat Coman la finalul partidei.