"De ce sa nu ne gandim la titlu? Si echipa de pe locul 14 o face!" Ioan Niculae, declaratie senzationala dupa ce echipa sa e noul lider al Ligii 1! Ce spune despre plecarea lui Budescu la FCSB

Astra s-a impus pe teren propriu in fata celor de la "U" Craiova, scor 1-0, printr-un gol marcat de Alibec din pasa lui Budescu. Gratie acestui rezultat, Astra este noul lider al Ligii 1 si poate fi surpriza acestui campioant. La finalul partidei, patronul celor de la Astra, Ioan Niculae, a vorbit despre situatia de la Astra si spune ca echipa sa se gandeste la titlu. Acesta a vorbit si despre o posibilia plecare a lui Budescu la FCSB.

"Ma bucur ca echipa merge foarte bine. Baietii joaca exceptional. Nu putem sa facem nimic fara sa strangem din dinti, toata lumea vrea sa castige. Sigur ca ne gandim la titlu. Si echipa de pe locul 14 se gandeste la titlu, de ce sa nu ne gandim? Eu cred ca a fost o greseala fantastica ca nu au fost la nationala Budescu si Alibec, sa nu le dai o sansa, uitati-va si voi ce fac intr-o echipa.



Daca nu voiam sa facem o echipa buna, nu luam jucatori de mare valoare, incepand de la Tamas, Budescu, Alibec, care sunt jucatori pretentiosi, jucatori scumpi. In afara de un lot de jucatori care este destul de echilibrat, poate vom mai aduce maxim doi jucatori in iarna, macar pentru banca de rezerve, sa avem solutii. Avem si un antrenor exceptional. Andone a mai antrenat la Astra in perioada lui Sumudica, cand era secund. Toti din club spun ca este un antrenor fantastic, nu au vazut de-alungul anilor un antrenor atat de metodic", a spus Niculae la finalul partidei.

Ioan Nicolae: "Nu pleaca nimeni!"



Patronul celor de la Astra a spus ca nu pleaca niciun jucator de la Astra pana ce echipa sa nu reuseste sa castige campionatul.

"Nu pleaca niciun jucator, pana nu luam campionatul nu pleaca niciun jucator", a mai spus Niculae.