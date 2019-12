FCSB - GAZ METAN 2-0 | "Nu trebuie sa dau explicatii!" Bogdan Vintila, declaratie surprinzatoare dupa victoria cu Medias! Ce spune despre schimbarea lui Gnohere de la pauza

FCSB s-a impus pe Arena Nationala in faza celor de la Gaz Metan Medias dupa golurile marcate de Coman si Man. Dupa aceasta victorie, FCSB urca pe locul 4 in clasament si s-a aropiat la 5 puncte de CFR. La finalul meciului, antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Vintila a vorbit despre meci si a explicat si schimbarea lui Gnohere de la pauza. Totodata, el a vorbit si despre titularizarea lui Soiledis in centrul apararii si despre prestatia lui Balgradean din aceasta seara care a reusit niste intervenii exceptionale.

"Este o victorie foarte importanta din punctul meu de vedere si vreau sa imi felcit jucatorii pentru ca au reusit sa marcheze si sa aiba incredere in ei pentru ca sunt anumite momente in joc cand nu iti iese jocul. Ei au avut incredere in continuare, puteam sa marcam de mai multe ori, dar este un rezultat corect pentru ca am intalnit o echipa foarte buna, dar cel mai mult ma bucura cele 3 puncte. Sunt anumite moemnte in care trebuie sa respecti anumite sarcini de joc, intra altul care le face. Morutan este un jucator rapid, iute, cu un control foarte bune al mingii, este un jucator cu calitate si ma bucur foarte mult ca a reusit sa schimbe fata jocului.

Orice jucator care iese este nemultumit, dar nu trebuie sa dam explicatii, ei isi dau seama de ce sunt schimbati. Balgradean si-a facut datoria. De astea sunt pusi in poarta acolo, in momentul in care fundasii nu pot sa blocheze, ei trebuie sa apere, si-a facut datoria ca toti ceilalti jucatori", a spus Vintila la finalul partidei.

Bogdan Vintila: "Ma supun regulamentului!"



Antrenorul ros-albastrilor a vorbit si despre restanta cu FC Voluntari.

"Eu ma supun regulamentului, nu exista preferinte. Cand se va stabili restanta, o vom juca, nu stiu oficial nimic, dar daca se va pune intre meciurile cu Viitorul si Craiova, o vom juca fara probleme", a mai spus Vintila.

Bogdan Vintila: "Avem jucatori polivalenti!"



Antrenorul celor de la FCSB a explicat si titularizarea lui Soiledis in centrul apararii si spune ca are la dispozitie jucatori polivalenti, care pot acoperii mai multe posturi.

"A fost mai incarcat, dar din cauza vremii nu am disputat un joc, dar pana la urma, Dumnezeu le aseaza cum trebuie. Noi avem variante in axul central, in afara de Planic si Cristea, il avem pe Nedelcu, il avem Soiledis, il avem pe Filip, dar solutii sunt, gasim. Avem jucatori polivalenti, jucatori care pot juca pe mai multe posturi. Nu exista sa ai un post fix.

Manea poate fi si el o varianta, putem sa jucam cu 3 fundasi, avem jucatori buni la dispozitie, important este sa castigam puncte. E devreme sa vorbesc despre cine pleaca si cine vine", a mai adaugat Vintila.