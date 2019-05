"Nu m-as intoarce pentru nimic la Craiova!" Transferul dorit de Rotaru nu are nicio sansa sa se faca

Mihai Rotaru a incercat sa il repatrieze in iarna pe Alex Baluta.

Baluta a inceput sa se acomodeze la Slavia Praga si nu vrea sa auda deocamdata de o revenire in Liga I.

Mihai Rotaru l-a dorit in iarna, dar Baluta a refuzat orice discutie. Craiova il vrea si acum, dar fostul decar din Banie vrea sa ramana in Cehia.

Baluta nu l-ar sfatui nici pe Andrei Ivan sa revina in Romania.

"Nu stiu sincer (daca i se pare oportuna o repatriere a lui Andrei Ivan)... Am vorbit cu el si se concentreaza foarte mult la Euro acum, probabil ca dupa turneu va analiza si el si va vedea ce va face in continuare."

"Nu cred ca este o solutie buna daca s-ar intoarce. Daca te intorci, e bine ca stii sigur ca vei juca. Dar nu stiu daca e un pas inainte."

"Nu m-as intoarce pentru nimic. Am venit aici, mi-am dorit foarte mult sa joc in strainatate. Trebuie sa confirm aici, sa muncesc in continuare, sa nu ma dau batut."

"Ei sunt un exemplu pentru noi, pentru ca sunt foarte uniti, foarte nationalisti. Asta a fost un dezavantaj pentru mine, pentru ca trebuie sa fii de zece ori mai bun ca ei sa te bage in seama si sa nu te ignore.", a spus Baluta la Ora exacta in sport (ProX).

Baluta a jucat 21 de meciuri de campionat in acest sezon la Slavia Praga. In 12 dintre ele a fost titular.