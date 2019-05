Adevarul din spatele excluderii boxului de la Olimpiada! Legaturi cu Mafia Ruseasca si trafic de heroina?

Lovitura in lumea sportului!

Boxul are sanse minime de a mai fi la JO de la Tokyo, in 2020. O comisie speciala din cadrul CIO a decis sa inainteze o propunere de excludere, dupa o ancheta ce a durat mai mult de 6 luni.

Decizia finala va fi luata la intrunirea din 24-26 iunie, insa sansele boxului de a ramane sport olimpic sunt minime, anunta presa internationala.

Motivul oficial este ancheta derulata de CIO, ce a gasit nereguli financiare, administrative dar si din punct de vedere sportiv, in special in ceea ce priveste arbitrajul, insa varianta neoficiala si mult mai plauzibila este aceea a legaturilor dintre acest sport si Mafia Ruseasca.

Fostul presedite al AIBA, Gafur Rakhimov, si-a dat demisia dupa ce a fost pus sub acuzare de Trezoreria Americana, ce ii imputa mai multe fraude fiscale facute prin intermediul forului pe care il prezida. Mai mult, Rakhimov este acuzat ca are legaturi cu Mafia Ruseasca, in special cu cea din Uzbekistan, acuzatiile ajungand pana la trafic de heroina, noteaza NY Times.

Rakhimov este acuzat ca face parte dintr-o retea mafiota, alaturi de alti capi ai Mafiei Rusesti, ca Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy), Lasha si Kakhaber Shushanashvili, Vasily Khristoforov (Vasya Voskres) si multi altii.

O decizie finala va fi luata la finalul lui iunie, insa sansele ca AIBA sa fie la JO din 2020 sunt aproape zero.