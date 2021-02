"Nu l-am cautat pe Google, daca ma vad cu el luni ce rost mai are?" :)) Ce a spus Dan Nistor despre noul antrenor grec al Craiovei

Dan Nistor a iesit accidentat in derby-ul cu Dinamo.

Chiar prietenul sau cel mai bun din lotul 'cainilor', finul Rauta, l-a lovit. Nistor asteapta sa inceapa lucrul cu noul antrenor. N-a fost curios sa afle detalii despre Ouzounidis.

"Nu inteleg de ce ne-am retras in repriza a doua, dar e bine ca am luat punctele. Am glezna cat capu', de aia am fost schimbat. Finul meu mi-a facut-o, cine putea sa mi-o faca? Rauta! Nu e treaba mea cati antrenori se schimba. Luni ne vedem cu el si vom vedea ce vrea de la noi, ce sistem alege, sper sa fie o alegere buna. Nu l-am cautat pe Google, daca ma vad cu el ce rost mai are? O sa vedem ce idei are cand incepem treaba", a spus Nistor la Digisport.