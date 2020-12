"Astazi meritam victoria!" Reactia lui Nistor dupa remiza de la Cluj! Cum s-a schimbat Craiova fata de partida cu FCSB

Universitatea Craiova a obtinut un singur punct din deplasarea la Cluj.

Ultimul meci din 2020 al Ligii 1 s-a incheiat cu scorul de 0-0, ambele echipe avand ocazii importante prin Mamut, Burca si Bic.

Dan Nistor a spus ca, din punctul lui de vedere, Craiova trebuia sa castige partida cu CFR Cluj, fotbalistul oltenilor remarcand ca echipa a aratat mai bine decat in meciul cu FCSB, incheiat cu scorul de 2-0 pentru ros-albastri.

"Astazi meritam victoria. Am facut un joc defensiv bun. Am venit sa nu primim gol si s-a vazut de la inceput acest lucru. Acum mergem in vacanta sa ne reincarcam bateriile pentru retur.

Fata de meciul cu FCSB am fost un pic mai calmi, nu ne-am pierdut mai capul. La golul doi al celor de la FCSB ne-am pierdut capul si am mers pe unde am crezut de cuviinta, dar nu vreau sa ma uit inapoi acum. E bine ca terminam anul pe podium", a declarat Nistor la finalul partidei cu CFR Cluj.